Crocante: a partir de hoy, el kilo de pan cuesta 50 pesos

Los bolsillos de los villamercedinos deberán ajustarse una vez más: desde hoy, el kilo del pan cuesta 50 pesos. Así lo estableció la Cámara de Panaderos, que no descarta un nuevo aumento en los próximos meses. El incremento llega al 12 por ciento y es el primero del año.

El nuevo precio llega a todos los panificados y por el mismo porcentaje: la docena de facturas pasó a $150, el kilo de bizcochos (de grasa y/o manteca) también quedó a $150, las rasquetas y "corderitos" a $15 cada uno. "Son precios bases, pueden variar dependiendo de la materia prima que utilice cada uno, hay panaderías que usan materiales más finos y eso será lo que se va a tener en cuenta", aclaró Maximiliano Viale, presidente de la cámara.

Viale explicó que la modificación del valor se debe a que los costos de los insumos son cada vez más altos, al igual que los servicios. Pero destacó que también fue debido a que hace pocos días se aprobó el incremento del 19 por ciento en las paritarias de los empleados del rubro. "A pesar de que el aumento llega al 12 por ciento, no cubrimos todos los gastos que tenemos, especialmente todo lo que implica la modificación en las paritarias, y en octubre habrá otro, veremos para ese entonces. Pero también tenemos que pensar en los consumidores", dijo.

El acuerdo quedó establecido por los 70 propietarios de panaderías (de las 100 que están registradas y habilitadas en la ciudad) que conforman la cámara. El presidente del organismo comentó que además, parte de la medida se debe a que "hay cada vez más comercios que hacen pan ilegalmente, con precios menores ya que el costo de los insumos no es el mismo para ellos. Y esto genera una competencia desleal", señaló el comerciante.

A su vez añadió: "Muchos producen y comercializan en sus casas sin tener permiso, o venden por las redes sociales. No pasan por ningún control, lo que puede afectar a la salud de las personas. No hay empleados en blanco, no hay control de la manufactura. Así como también están quienes hacen el reparto del pan en autos particulares, sin las condiciones higiénicas que se necesitan".

En ese sentido, manifestó que "se tiene que trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo y los organismos municipales que se encargan de controlar a los quioscos y las panaderías. Esto también va a ayudar a que la competencia no sea tan desigual".

Viale sostuvo que evaluarán, de acuerdo a cómo continúen las ventas, si será necesario un nueva modificación en la tabla de precios.

El aumento se siente fuerte en todo Cuyo

El precio de los panificados sube y parece no tener techo. Esto se vive por igual en todo Cuyo. En la capital puntana, el kilo del pan aumentó entre 20% y 50% en lo que va del año. Así lo confirmaron los mismos comerciantes y productores, que deben hacer malabares para llegar a fin de mes y mantener las persianas abiertas.

La última provincia de Cuyo en modificar la escala de valores fue Mendoza, que hace doce días incrementó el precio hasta en un 12 por ciento. Los mendocinos pasaron a pagar entre $75 y $80 pesos el kilo.

En San Juan se anticiparon y el 5 de junio, la Cámara de Panaderos también estableció que $75 es el precio base para todos los panificados. Es el tercer aumento del año en la provincia vecina.

Por otro lado, en Córdoba algunas panaderías superan los $115. La medida se aplicó en abril, y a diferencia del resto de la región, el último incremento había sido el año pasado.

A pesar de que los valores son diferentes, los motivos son los mismos: el incremento constante del precio de los insumos y la materia prima, y de los servicios.