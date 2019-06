Para el fiscal electoral, suspender las PASO es una “decisión política ajustada a la ley"

El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello aseguró este martes que la posibilidad de suspender las PASO es "una decisión política" que para llevarse a cabo debe "cumplir las normas que el sistema jurídico prevé".

"Lo que debe pasar es mandar un proyecto de ley que debería ser aprobado por la mitad más uno de los miembros de cada Cámara" del Congreso, manifestó el integrante del Ministerio Público.

En declaraciones a Futurock, Di Lello remarcó que "de última no deja de ser una decisión política que para no ser cuestionable judicialmente tiene que ser hecha conforme al ordenamiento jurídico".

"Hasta ahora las primarias deben cumplirse. La ley no dice nada de que se suspendan porque hay acuerdo o no. Puede ser que se tornen inútiles si hay acuerdo, pero no por eso pierden vigencia", remarcó el fiscal federal con competencia electoral.

Y agregó: "Es una decisión política del Gobierno que tiene que cumplir con las normas de modificación que el sistema jurídico prevé. Si el Congreso quisiera suspenderlas, podría hacerlo si reuniera las mayorías que establece el artículo 67 de la ley de PASO".

De esta manera, Di Lello se refirió a los planteos de distintos sectores que piden que se suspendan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto, ya que en la mayoría de los frentes políticos no habrá definición de candidaturas y para evitar el gasto de unos 4 mil millones de pesos.