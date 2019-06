Una beba nació en una ambulancia camino al hospital de Buena Esperanza

Este martes alrededor de las 14, Pamela Córdoba, de 34 años, llamó al centro de salud de Nueva Galia para pedir ayuda. Rompió bolsa y estaba a punto de tener a su hija cuando la ambulancia llegó para asistirlas. En ella iba el médico del pueblo Carlos Mereli, quien decidió llevar a la mujer al hospital de Buena Esperanza para que recibieran la atención y los cuidados de las primeras 24 horas.

"Tenía 39 semanas y 6 días de gestación, mañana cumplía las 40 semanas. Este fue su cuarto embarazo y fue sin complicaciones. Cuando llegamos a socorrerla la acostamos en la ambulancia y le realicé tacto. Enseguida me di cuenta de que estaba con dilatación completa ya casi por nacer", contó Mereli y siguió: "Decidimos ir a Buena Esperanza, para no quedarnos en Nueva Galia, por si surgía cualquier complicación. Además ya estábamos en camino y ganábamos tiempo. Pero el parto fue normal y sin complicaciones. Además Pamela no sufrió nada. Este es su cuarto hijo y los tuvo a todos por parto natural, según nos contó".

El equipo que iba en la ambulancia se completaba con dos enfermeras. La jefa del área, Roxana Montani, y Claudia Araya, que ya estaba con la embarazada en su vivienda. Todos estaban asombrados por la tranquilidad de la paciente, que hasta tuvo tiempo de contarles que "a su último hijo lo recibió ella, dijo que estaba junto a una enfermera que la dejó sola por unos minutos para buscar algo y cuando volvió ya lo había recibido", explicó y aseguró que la mamá de Julieta no tuvo hemorragias y que todo transcurrió con total normalidad.

"Cortamos el cordón y alumbramiento fue en Buena Esperanza. La beba pesó 4 kilos. Nació alrededor de las 14:30. Las dos quedaron internadas y creo que en 24 horas tendrán el alta. Fue una linda experiencia, el equipo respondió muy bien, con total calma y buenas decisiones", afirmó Mereli y contó que hace solo un mes que trabaja en Nueva Galia, y es la segunda vez que asiste un parto. "En el primero llegamos justo a tiempo a Buena Esperanza. Cuando nos preguntan qué hacemos en el sur, les respondemos que estas son las cosas y situaciones que tenemos que resolver. Se necesitan médicos que vayan a ver a los pacientes ante una emergencia, acá no faltan los profesionales donde la gente los necesita", expresó.

Bienvenida. Carlos Mereli con la beba en brazos.