Tras denuncias piden informe a la Comuna sobre "patovicas"

Tras dos nuevos episodios de violencia en dos boliches puntanos, que involucran al personal de seguridad de los locales, los concejales volvieron a pedir que se trate el pedido de informe que solicita detallar si se cumple con la ordenanza vigente de 2016. Esta refiere a la capacitación de los encargados de brindar seguridad a los jóvenes dentro y en la puerta de los locales nocturnos. La solicitud de informe se realizó el 30 de mayo a raíz de una denuncia que incriminó al personal de seguridad del boliche "Point" por una golpiza a un cliente, el 25 de ese mes. El concejal Roberto González Espíndola volvió a pedir el tratamiento del documento y solicitó incorporar el caso del local bailable "Sky", por otra denuncia que se hizo la semana pasada ante otro altercado violento que incluyó a sus "patovicas". Los concejales apoyaron la moción para que el pedido de informe sea tratado con preferente despacho para el próximo jueves, con o sin despacho de la comisión.

"Solicité un informe al Poder Ejecutivo sobre la implementación y aplicación de la ordenanza que regula el personal de seguridad de la actividad nocturna. Esta ordenanza, que está vigente en la ciudad de San Luis desde el 2016, no ha sido implementada desde aquella época y tenemos conocimiento de que la empezaron a trabajar este año. Evidentemente no llegó a todos los locales nocturnos y queremos saber si estos negocios, en particular donde sucedieron estos hechos de violencia, el personal que está destinado a la seguridad de las personas que van, han realizado la capacitación pertinente", expresó González Espíndola.

El edil aseguró que luego de la muerte de Matías Auderut que fue golpeado a la salida de un bar en la avenida Illia, en diciembre de 2018, el Municipio comenzó con las capacitaciones, pero no fue sino hasta que ocurrió la tragedia, dos años después de que entrara en vigencia la ordenanza. "Tenemos que padecer hechos lamentables para que se empiece a tomar conciencia. Esta ordenanza puede ayudar a prevenirlo", comentó.

Desde principios de año la Comisión de Seguridad está trabajando con los diferentes sectores que nuclean la actividad nocturna en la reformulación y actualización de la ordenanza que los rige. La muerte de Auderut fue un disparador que puso en alerta tanto a los legisladores como a los actores del sector de los boliches. Esto propició revisar el cumplimiento de la ordenanza que regula la actividad de quienes se encargan de la seguridad en los locales nocturnos. "En esto tienen participación asidua el sindicato de vigiladores y de seguridad y personal de la Municipalidad, que no fueron a las capacitaciones que se están dando y me parece oportuno llamar a la reflexión. Seamos abarcativos, amplios con un tema que es de todos y preocupa", indicó González Espíndola.

A mediados de mayo la presidenta de la Comisión de Seguridad, Daniela Serrano, se reunió con el delegado de la Unión Personal de Seguridad, Ernesto Carini, quien manifestó que trabajarían con los ediles para que se exijan más capacitaciones, el pago adecuado de los trabajadores de la noche y el resguardo legal que deben tener tanto ellos como los contratantes.

"Uno lo piensa como padre. Si tu hijo sale a divertirse y vuelve lastimado, golpeado, gravemente herido o muerto, la verdad que no está bueno. Si tenemos la legislación pertinente vigente que se implemente y de la mejor manera", concluyó González Espíndola.