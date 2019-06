A tres días del segundo juicio por Zanjitas, marchan a tribunales

A las 18 y desde la Catedral, las sobrevivientes y sus allegados caminarán iluminados con velas.

A tres días del inicio del segundo juicio oral por la tragedia de Zanjitas, ocurrida el 2 de noviembre de 2011, en la que murieron seis alumnas y dos docentes del Colegio Santa María, las sobrevivientes y sus papás marcharán con velas desde la Catedral hasta tribunales. Alejandra Manucha, mamá de Daira, una de las niñas que fallecieron, explicó cuál es el propósito de la movilización de hoy: “La vela es para representar la luz de nuestras hijas y maestras, y pedir que esa luz ilumine a los jueces, al juicio, para que todo se desarrolle como debe ser y que termine como debe ser, con justicia”, sintetizó.

“Queremos que así sea para que las nenas puedan estar en paz. Tenemos un grupo de padres, donde hablamos de todo. Estamos firmes con lo de la marcha y con el inicio del juicio el lunes”, contó Alejandra. Esta instancia, la del segundo juicio, será “lo último de lo que participe, de lo que hable, por lo que peleé, porque necesito paz”, expresó. “Si no, esto es de nunca acabar. Hay nenas que no están bien, que sufren aún hoy las consecuencias. Necesitan darle un cierre a todo esto, porque hace mucho mal. Ahora, tienen que hacer nuevamente pericias psicológicas, y eso las hace revivir otra vez lo que sucedió”, refirió.

Lo que resulte del expediente que tramita en el Juzgado Penal 3 “quedará en manos de mi ex esposo, el papá de Daira, y de mi abogado”, agregó. Esa investigación apunta a establecer la responsabilidad del sacerdote Daniel Pérez, la catequista María José Amitrano y la ex directora del Colegio Santa María, Mónica Luna.

Quien comenzará ser juzgada el lunes es Mabel Tyempertyopolos, dueña de la empresa Polo, propietaria del ómnibus en el que viajaban las chicas y maestras, que fue embestido por un tren carguero de América Latina Logística (ALL). La presunción sobre la que se basa la imputación es que la empresaria omitió cumplir con su deber de controlar que todo estuviera en regla en el viaje que la comitiva escolar hizo para cumplir una misión solidaria en los parajes Santa Rosa y Cazador, al sur de San Luis Capital.

Tyempertypolos “no se hizo cargo de aquello en lo que falló, siendo responsable de una empresa supuestamente seria. El colectivo estaba en pésimas condiciones. El chofer (Julio César Jofré, condenado en el primer juicio, en 2015, a cuatro años y ocho meses de cárcel) venía sobrecargado de horas de trabajo, cansado. Las niñas iban sentadas de a tres. Si vos sabés que viajan 39 nenas y siete docentes, no mandás un colectivo para menos personas. Sabiendo eso, mandó un vehículo con menos capacidad”, enumeró Alejandra.

Además, “la empresa salió sin el permiso de Transporte, a un viaje a 60 kilómetros, al campo, no a la periferia de la ciudad. La escuela y la empresa cometieron esta irregularidad de no informar del viaje, del cuál debía haber un registro. Esto estuvo mal gestado, y sucedió lo que era evitable”, consideró.

“Así se maneja el colegio, así de impune ha sido. Hay una mamá que dice algo muy cierto. Que nosotros, las familias, vivimos dos tragedias. Una, el día que pasó todo esto, y que quedará marcado para toda la vida. La otra es la que vivimos a lo largo de estos casi ocho años con las niñas sobrevivientes, que han tenido que soportar malos tratos, que las callaran, que las indujeran a decir que el colectivero era el responsable y no el colegio. Si los padres se atrasaban en una cuota por pagar de su bolsillo el psicólogo para las nenas, no les daban la libreta. Nunca los padres se han sentido respaldados por el colegio”, aseguró. “Muchos papás han estado aletargados por el dolor. Muchos no habían hablado porque estaban dedicados a sacar adelante a sus hijas, por eso algunos recién ahora cuentan más”, expresó.