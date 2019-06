Lafinur y Aseba, con los mejores en la Copa Córdoba

Dos equipos de División Mayor del vóley masculino de San Luis tuvieron un fin de semana de exigencia. Lafinur y Aseba viajaron a "La Docta" y participaron de la Copa Córdoba junto a cuatro equipos del torneo local más dos de Tucumán que juegan en las máximas categorías del vóley argentino.

En el primer weekend de competencia, Lafinur se presentó en la localidad de La Calera ante el conjunto dueño de casa, Universidad Nacional de Córdoba y Gimnasia de Tucumán, equipo que milita en la Liga Nacional A2. El elenco dirigido por Fabio Irusta no pudo conseguir puntos ni sets en sus tres presentaciones.

Por su parte, Aseba jugó en la cancha de la Federación Cordobesa de Vóley y sus rivales fueron Municipalidad de Córdoba, Trinitarios de Villa María y Monteros de Tucumán, elenco que está en Liga Nacional A1. El "Bancario" tampoco pudo conseguir victorias y solo sumó un set en su primer partido.

El fin de semana del 6 y 7 de julio, los dos representantes de San Luis viajaran otra vez a Córdoba pero invertirán rivales. Y claro, todo sirve para llegar de la mejor manera a la Liga Nacional B1, que afrontarán del 21 al 25 de agosto, en Chapadmalal, Buenos Aires.

Semifinales previas

Un dato no menor es que ambos representantes de San Luis jugaron entre sí por una de las semifinales del torneo local justo antes de viajar a la vecina provincia.

Lafinur le ganó 3-0 a Aseba como visitante el jueves 20/6. Al día siguiente, en condición de local, el elenco de calle Bolívar y Chacabuco perdía 0-2 pero lo dio vuelta y se quedó con la victoria 3-2. Esa victoria en la serie le permite afrontar la final del certamen sanluiseño este fin de semana ante ICA Sport de Villa Mercedes.

Lo cierto es que tras jugar ocho sets entre jueves y viernes, el sábado por la mañana ambos planteles viajaron a Córdoba para afrontar tres partidos más entre sábado y domingo en un torneo con elencos de alto nivel.

"Obligan permanentemente"

Irusta, DT de Lafinur hizo un análisis de lo que significó este primer fin de semana de acción para su equipo. "Es positivo por donde se lo mira. Jugar en ese nivel, enfrentar a equipos de Liga Nacional A1 y A2 más los cuatro mejores de Córdoba es importante porque son equipos fuertes y la mayoría tiene jugadores de jerarquía", expresó.

El entrenador pudo ver en donde está parado su equipo y que aspectos debe mejorar pensando en el futuro, "Realmente para nosotros fue una experiencia nueva. Si bien deportivamente nos fue mal porque no pudimos agarrar ningún sets, fuimos de menor a mayor en cada partido. Nos costó el inicio de cada juego pero casi siempre llegamos a 20, 22, 23 puntos. Eso sí, nos falta experiencia para cerrar sets. Te obligan permanentemente a estar concentrado. No podés jugar un set bien y otro mal".

Los partidos semifinales ante Aseba se sintieron en el aspecto físico de los jugadores. El entrenador de Lafinur lo sabe, por eso confía en llegar de mejor manera al próximo weekend: "El sábado por la mañana viajamos en auto. Almorzamos en el camino, llegamos y jugamos. No es una excusa pero no tuvimos las condiciones óptimas. En el próximo viaje estaremos más enteros en ese aspecto".

El objetivo es la Liga B1 el próximo mes y Lafinur quiere llegar de la mejor manera, "La idea es ascender a la A2 que es sumamente dura, difícil, en donde viajás mucho. Esto es ideal como preparación porque nos sirve para ver cómo estamos", concluyó Irusta.

"Una experiencia increíble"

Por su parte, Sergio Capiello, técnico de Aseba, también hizo el balance de la participación de su equipo en Córdoba. "Es una experiencia increíble porque nos tocó jugar con equipos que tienen muchos jugadores en Liga A1 y en A2; inclusive Gimnasia de Tucumán, que enfrentó a Lafinur, tuvo refuerzos de Brasil".

A pesar de esa diferencia de jerarquía de planteles, a Capiello lo dejó satisfecho la performance de sus jugadores, "nosotros perdimos 3-1, 3-0 y 3-0 pero los sets fueron todos cerrados. No es que perdimos por mucho. En todos sumamos más de 20 y peleando punto por punto", sostuvo. Y agregó, "haber jugado jueves y viernes también influyó en lo físico. Para la próxima fecha creo que estaremos mejor".

Un detalle no menor y que el DT de los "Bancarios" resaltó fue que estuvieron a la altura: "Eso es lo más importante. La Federación de Córdoba nos invitó a este torneo y no fallamos. Me refiero a que si por ahí no estás al nivel, no te invitan más. Pero estamos trabajando bien, el vóley en Primera en San Luis está creciendo".

Por último, y ya pensando en la Liga B1 que jugarán a fines de agosto, resaltó, "Este año iremos con la base de jugadores del club, quizás con algún refuerzo. Están llegando a Primera los chicos con los que inicié el proceso allá por el 2016 cuando volví al vóley; y llevar un plantel netamente del club será importante".