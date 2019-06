Los equipos puntanos se destacaron en el Nacional de Clubes de Futsal Femenino

Amine de San Luis logró el quinto puesto en el Nacional de Clubes de Fútbol de Salón Femenino, y junto a la muy buena actuación, su capitana Daiana Alaniz fue elegida figura del torneo y Racing Club de Avellaneda posó los ojos en su talento.

Pese al título de San Lorenzo —el único equipo profesional que jugó el campeonato— Amine y Aviador Origone de Villa Mercedes sumaron experiencia, y sobresalió la presentación del equipo puntano, ya que fue invitado y en la Liga Sanluiseña aún no hay competencia oficial de fútbol de salón para mujeres (comenzaría en la segunda mitad del año).

Daiana Alaniz (29) y Antonella Flores (31), integrantes de Amine, visitaron el programa deportivo "Dame Pelota" de Radio Lafinur y contaron la experiencia.

Compañeras en la cancha, forman pareja en la vida y comparten la misma pasión: "Somos dos fanáticas y dementes por el fútbol, hemos jugado fútbol playa, fútbol once y fútbol sala al mismo tiempo, pero en algún momento el cuerpo te pasa factura y habrá que decidir jugar uno u otro", coinciden, aunque por ahora compiten en cancha de fútbol 11 para Juventud (marchan punteras en la Liga Sanluiseña) y lo hacen en futsal para Amine.

Daiana dice que en futsal, "el nombre del equipo es de una estética, empezó como un juego, un encuentro de amigas y hemos llegado a esto que es algo grandísimo".

Antonella repasa el torneo en San Juan: "A Rosario Central le jugamos a la par, y cuando vimos que ganamos 6 a 2 y que por poquito no clasificamos, tuvimos una sensación rara, ya que le habíamos ganado a un gran equipo, pero por tres goles de diferencia no nos metimos en semifinales".

Coinciden que hay una revolución por el fútbol femenino: "A medida que pasa el tiempo va cambiando la cabeza y las chicas ya tienen la chance de chiquitas; están los Binacionales, los Juegos Evita, hay un mapa deportivo provincial, es decir que tienen todo para crecer".

Daiana recuerda: "Empecé a los 10 años a jugar en el barrio, con mis amigos, y de ahí no paré. Ahora compiten hasta en las escuelas".

Antonella cuenta: "Yo empecé de grande, a los 17. Jugué 11 años en Almagreñas, después en Villa Mercedes, en San Martín, y ahora acá, en Juventud".

Daiana arrancó en Justo Daract, después Aviador Origone de Villa Mercedes, Ave Fénix en San Luis, y estuvo en River en futsal. De la experiencia en el "Millo", club del que es fanática, dice: "Pensé que no me gustaba el fútbol sala y me fui a la UBA a fútbol de once, pero no era que no me gustó, nadie me enseñó. Volví a San Luis a Ave Fénix y ahora Juventud".

El destino parece reservarle otra oportunidad. Ni bien Daiana recibió el premio a la mejor futbolista a nivel país, tuvo una propuesta para probarse en Racing, uno de los tres mejores de la Argentina en futsal femenino.

"Quedé sorprendida por el reconocimiento y feliz. No nos caía la ficha del quinto puesto y a mí menos con el premio a mejor jugadora. Y después llegó la propuesta de Racing, que la estoy analizando".

Antonella no duda: "La banco y la sigo a todos lados, somos dos fanáticas y la voy a apoyar".

Daiana toma impulso, aunque pone freno: "Todavía hay tiempo, ellas están en competencia en Buenos Aires, pero es una linda oportunidad".

Daiana, Antonellla y todas las integrantes de Amine no lo saben, tal vez lo sospechen, pero después de lo sucedido en el Nacional de San Juan, una puerta se abrió para el fútbol de salón femenino de San Luis.

Las profesoras de educación física dejan la radio, salen por el pasillo que desde El Diario de la República las conduce a la salida, y afuera, en el cielo, se iluminan al observar la Luna Nueva, que se asoma cual si fuese una gigante pelota de fútbol. "Luna de Avellaneda", sonríen.