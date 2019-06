Productores de Donovan protestaron contra un decomiso del Municipio capitalino

Productores de Verduras de Donovan e integrantes de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO) protestaron este mediodía frente al edificio de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis por el decomiso de un camión con verduras que llegó proveniente de Mendoza con bolsones de lechuga y acelga para ser distribuidos a gente de escasos recursos de la localidad de Donovan.

La manifestación -con bombos, redoblantes, carteles y pancartas en contra de la decisión tomada por la Comuna- se centró en la esquina de Belgrano y San Martín. En una clara muestra de enojo y rechazo hacia la gente que protestaba, un numeroso grupo de personas vestidos con uniformes municipales azules y verdes, salieron hasta las veredas este y oeste de la calle San Martín en una clara muestra de amedrentamiento en conta de la gente que se manifestaba.

Más tarde, la protesta se trasladó de a pie hasta Plaza Pringles por la Vía Rivadavia, hasta la explanada de la Catedral y luego llegó hasta la esquina de San Martín y Pringles.

La bronca de los integrantes de la Asocición Civil de Productores de Donovan radica en la quita de toda la mercadería, que había llegado el miércoles hasta la ciudad capital en un camión que acababa de estacionar frente al rectorado de la Universidad Nacional de San Luis.

El destino de los bolsones de mercadería era la gente de escasos recursos de la localidad cercana a Juana Koslay, pero para los inspectores de la Municipalidad de San Luis era mercadería adquirida en Mendoza por parte de Sol Puntano que sería revendida. Al menos eso detalló un comunicado del municipio.

Los inspectores decomisaron toda la carga y guardias de Seguridad Ciudadana secuestraron el camión, que se encuentra retenido en Bromatología.

El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda. Su titular, Esteban Pringles, sostuvo que por la carga “no pagaron casilla sanitaria ni habilitación comercial, no pidieron autorización para uso de espacio público y no tuvieron control bromatológico”, expresó. “Es un procedimiento que ya conocemos en el Gobierno, porque simula legalidad”, remarcó.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación Civil Productores de Donovan, Rosa Elizabeth Amieva, desmintió los dichos de Pringles y contó lo ocurrido.

“El camión fue retenido injustamente por la municipalidad. Nosotros producimos la verdura, no compramos nada. Nos faltaba lechuga y acelga, pero tenemos un productor amigo de Mendoza, colega nuestro, que nos donó unos bolsones con esos dos productos. Habíamos acercado la mercadería a gente que estaba en universidad porque los chicos iban a organizar la distribución y apareció la gente del intendente Ponce y decomisó todo”, destacó.

“Es mentira que la mercadería era de Sol Puntano. No sé de dónde sacaron eso. Nosotros no tenemos nada que ver con Sol Puntano. Son todas mentiras, han dicho cosas que nada que ver. No los entiendo. No sé por qué juegan con la buena fe de la gente. Por eso vinimos a protestar”, explicó la mujer.