La réplica de la Casa de Tucumán recuperó su esplendor

Luego de cortar la cinta celeste y blanca, y recorrer el Camino de las Postas, el gobernador Alberto Rodríguez Saá llegó hasta las puertas azules para darle vida al edificio restaurado.

"Vengan más cerquita, así tenemos más calorcito", pidió Alberto Rodríguez Saá a los vecinos de la ciudad de La Punta, quienes participaron, a pesar del frío, de la reinauguración de la réplica de la Casa de Tucumán, que fue destruida por el fuego en octubre de 2017.

"Estoy muy feliz. La Punta es la primera ciudad fundada en el siglo XXI, la primera del mundo. Surgió de la nada. Fue pensada como una ciudad del futuro, así la estamos construyendo. Vamos superando con sacrificios y dificultades, hoy es un día especial para tener en cuenta esto: cuando hicimos el Cabildo en el bicentenario de la Patria, muchos me dijeron que estaba loco, pero era un homenaje a la provincia de San Luis, porque nuestro Cabildo fue el primero en ser reconocido por la Revolución de Mayo", contó Rodríguez Saá y siguió: "Esos cabildantes no tenían un lugar físico, se reunían en la casa de un vecino o debajo de algún algarrobo. En homenaje y reconocimiento a ellos hicimos la réplica exacta de 1810, que no está en ningún lado porque fue mutilada cuando se amplió la ciudad de Buenos Aires".

El primer mandatario provincial aseguró que con el paso del tiempo dejaron de llamarlo "loco", porque el edificio le dio vida a la zona y se convirtió en el monumento más visitado por turistas de todo el mundo. "Después, al loco se le ocurrió hacer la Casa de Tucumán. Dos edificios reservorios de la lucha de la independencia y de las culturas argentina y puntana. Esto nos enorgullece", afirmó.

"Un día vimos cómo se quemaba e hicimos lo que debe hacer un buen criollo: empezar de nuevo y volverlo a construir. A un gobierno no le resulta dificultoso reconstruir lo perdido y lograrlo en poco tiempo. En estas épocas difíciles, en esta situaciones de hambre, hay que pensar cuando le pasa esto a una persona humilde. Siempre pienso en los inundados (en alusión a las víctimas del temporal que azotó el norte provincial en marzo de 2015). Ellos vuelven a su lugar y reconstruyen su casa, sabiendo que los puede amenazar el futuro. Por eso sumamos a la reconstrucción un anillo de circunvalación para frenar las llamas", especificó y añadió que el trabajo fue realizado por mujeres y hombres de Plan de Inclusión Social de la ciudad.

El Gobernador dijo que en diferentes sectores del extenso anillo, que rodea la ciudad, habrá paradores deportivos y culturales para que puedan disfrutarlos los vecinos de todas las edades. Además explicó que cuando recorrió ese amplio camino se dio cuenta de que los barrios están muy separados entre sí. Contó que cuando le preguntó a Mary Valdivieso, la candidata a intendenta de La Punta, por qué había tanta distancia, ella le respondió que van a acortarse en un futuro porque ella sueña con tener una empresa de transporte propio del Municipio.

"También le pregunté por las escuelas y me dijo que tienen ocho, más las generativas. Pero agregó que sueña con construir por lo menos una por año. Por eso es bueno que el intendente dialogue, que esté cerca y que exista confianza, además que sea transparente", aseveró y añadió que a los barrios les agregarán centros de salud para descentralizar el Hospital Julia Becker.

Antes de llegar hasta la Casa de Tucumán, que tenía imágenes pintadas con luces de colores en sus paredes, en la réplica del Cabildo Histórico hubo artistas locales que fueron una cálida bienvenida a quienes presenciaron el acto.

En la reconstrucción trabajaron los empleados del Plan Solidario de la provincia. El costo de la obra fue de 16.260.270,87 pesos. Tiene las mismas dimensiones, características y terminaciones que el edificio original de 1816. Posee una superficie cubierta total de 776,55 metros cuadrados, otra semicubierta de 307,54 metros cuadrados y tres patios.