Juan Darthés suma una nueva denuncia por acoso

El actor Juan Darthés sumó una nueva denuncia por acoso, tras la revelación de la actriz Romina Gaetani , quien aseguró que “la pasó mal” mientras compartieron elenco en la tira diario “Soy Gitano”, que se emitió por Canal 13 en 2003, aunque no brindó precisiones del hecho.

“Soy una mujer más que la pasó mal con Juan Darthés, se pasó de la raya”, dijo Gaetani en una entrevista en el programa “Los ángeles de la mañana”, de Canal 13, y aclaró que no salió “a hablar antes porque no podía”.

La actriz también trató al actor de “psicópata” al recordar que negó los hechos cuando finalmente pudo confrontarlo, años más tarde.

"Quizás necesitás un recorrido muy largo hasta dar con un abogado que te apoye, porque suele suceder que muchas veces decís: 'La pasé mal en un trabajo, decime cómo hago', y te dicen: 'Fijate qué te conviene, porque es inevitable que se haga mediático'. Y yo no quiero que se haga mediático. Solo quiero que esta persona no me moleste más a mí ni a otras actrices", explicó Gaetani.

Ambos intérpretes volvieron a ser parte de un mismo elenco el año pasado en la serie “Simona”, cuando por fin pudo enfrentar la situación, más allá de su negación de los hechos.

"Vos le decís: 'Algo me dolió, me molestó', y primero te va a decir: 'Yo nunca te lo hice'. Vos insistís: 'Loco, no es así'. Y él te va a decir que es mentira. Y después quedamos como locas, mentirosas, histéricas", detalló Gaetani, al graficar el tipo de conversaciones que se dan cuando se confrontan esos casos.

La denuncia de Caetani se suman a las realizadas previamente por Calu Rivero, Anita Co y, especialmente, Thelma Fardin, quien develó que Darthés la violó cuando era menor y compartían una gira internacional de la serie “Patito Feo”.

NA