Atletismo: Mayla Rosales hizo podio en el Torneo Metropolitano "Pedro Ledesma"

El atletismo del Club Sportivo Estudiantes estuvo representado en el torneo metropolitano "Pedro Ledesma" que se desarrolló en la pista sintética del CeNARD, en Buenos Aires.

La acción fue el sábado y compitieron Mayla Rosales (24), que disputó las pruebas de 100 y 400 metros, y Andrés Niño (30), que lo hizo en los 400 metros.

En los 100 metros, Mayla Rosales se ubicó en el tercer puesto sobre un total de 27 atletas que largaron en la distancia. Su tiempo fue de 12.78. Y en la prueba de los 400 metros, la puntana finalizó en el 11º lugar con un registro de 1:01.86, entre 38 competidoras.

"Estoy feliz por el resultado en los 100 metros y sumando en los 400. Me tocó correr en el cuarto andarivel, algo que no me había pasado antes y no me guardé nada, puse todo y di lo mejor. Ahora resta seguir entrenando", dijo Mayla, a su regreso de Buenos Aires. También en los 400 metros, entre los varones, Andrés Niño paró el reloj en 58.56 (42º entre 63).

La competencia atlética que se desarrolló en Buenos Aires, es parte de un conjunto de torneos que se disputarán este mes. Más atletas del club "Albiverde" participarán este sábado 8 en el Torneo Regional en Villa Mercedes, y el 15 de junio dirán presente en la pista sintética del parque General San Martín, en Mendoza.