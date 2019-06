Tal como hicieron los candidatos a intendente de La Carolina, Fraga y Estancia Grande, el actual jefe comunal de El Trapiche, Marcelo Páez Logioia, anunciaba lo que necesitaba para la localidad, cuando un niño lo interrumpió para darle una cartulina en la que le decía "Alberto yo estoy con vos porque me cuidás". Alberto Rodríguez Saá recibió el mensaje y sonrió, fue durante el acto de presentación de los postulantes por el Frente Unidad Justicialista, que se desarrolló en el SUM de la Comuna este viernes a la tarde.

Durante los primeros minutos Rodríguez Saá habló sobre Juan Pascual Pringles, héroe del ejército libertador, que nació en Los Tapiales, un pequeño paraje de la zona.

Luego habló sobre la crisis económica que atraviesa el país. "No vamos a hablar mal de Mauricio Macri, porque la gente se siente mal, nos da un ataque de hígado. Hablemos de tiempos mejores, de que salga el sol. En San Luis nos detuvimos a solucionar o mitigar los problemas que él causa. Cuando el Gobierno genera inflación se pierden los salarios. Antes llenabas tres carritos, ahora ni uno. Significa que subieron los precios y no hubo aumento acorde y que no alcanza la plata. Luego llegaron los tarifazos en la electricidad, en la quita subsidios al transporte, la suba del gas... todo eso generó desocupación, hambre y avanza la pobreza. Por eso en San Luis nos pusimos del lado del que está sufriendo. Por eso somos distintos. Cuidamos a nuestro pueblo y a nuestros chicos. ¿Cómo vamos a admitir que un niño nuestro se vaya a dormir con la panza vacía? Cuando está vacía duele", explicó.

Aseguró que el equipo de candidatos que conforma el FUJ está compuesto por jóvenes y viejos que tienen sensibilidad y se preocupan. "Salen a buscar cómo solucionar los problemas y crean los merenderos, las becas el Plan de Inclusión. Para poner un poco de freno a la situación", afirmó y siguió: "Todo nos da crédito, miramos a nuestros candidatos y sabemos que cumplen. Hablemos del Marcelo (Páez Logioia). Se desespera y trata de salir a solucionarla, en lo que puede, como puede. Eso le da crédito. Tenemos certeza, vemos entusiasmo, no hay actos como este en ningún lado. Nosotros nos podemos reunir con alegría porque sabemos que el año que viene va a ser mejor, de que el vamos hacer que los próximos 4 años sean mejores".

También enumeró la cantidad de hospitales que se hicieron en la provincia y contó sobre el actual edificio que está en construcción. "Estamos haciendo un hospital de 400 camas. Macri con toda la plata que tiene y habiendo pedido 150 mil millones de dólares al FMI no hizo ni uno. El año que viene vamos a inaugurar el hospital central 'Ramón Carrillo' que tendrá dieciséis quirófanos, inteligencia artificial, robótica, tecnología y lo vamos a inaugurar nosotros", apuntó y agregó: "Se quejan con razón porque hay cemento, pero no hay médicos, está bien porque al cemento hay que ponerle alma: especialistas, los médicos, paramédicos y enfermeras. Hoy iniciamos la convocatoria a todo el país, y firmamos un convenio con la UBA, ellos nos prometieron toda la ayuda que necesitemos y eso es muy lindo".

"Entonces cuando Marcelo habla de humildad, esto también lo es, saber aceptar que uno necesita ayuda, y hay que dejarse ayudar y pedir ayuda. Por eso vamos a tener mejores hospitales, tecnología y atención", aseveró.

Rodríguez Saá dijo que hay una enorme renovación es imparable. "Hay aires de triunfo, por eso los intendentes de El Trapiche y Fraga, los candidatos de Estancia Grande y La Carolina nos han contado sus hermosos sueños y todos se van a cumplir. Porque lo podemos hacer", exclamó.

Puntualmente destacó que realizarán un polideportivo, que esté ubicado en otro sector de El Trapiche al que puedan acceder los vecinos que residen lejos del actual. "Ese va a ser un espacio deportivo que sirva también cultural. También vamos a hacer aulas para traer la Universidad de Oficios. Entonces nuestros chicos van a poder estudiar acá y no se van a tener que ir a otro lado", concluyó.