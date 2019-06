La Brigada de Sueños ya techó doscientos hogares en Villa Mercedes

El grupo solidario reparó viviendas en distintos barrios. Celebraron su labor en el club SMATA. Carlos Ponce, al frente del proyecto, adelantó que llegarán a otras 20 familias. También seguirán con la limpieza de los tanques de agua.

"Ahora podemos decir que vivimos en una casa. Cuando me enteré de que se había armado un grupo, hablé con ellos porque donde vivíamos era precario, todo de chapa y nylon, habíamos levantado una pila de ladrillos pero nos estaba costando. Cuando llevaron el material sentí una emoción desbordante. Pensé en mis hijos", contó Daniel Lunguni, quien junto a su mujer Selva y sus dos nenes, fueron beneficiados por la Brigada Solidaria. Este sábado, en el club SMATA, en Chacabuco y Montevideo, la agrupación celebró la construcción de 200 techos y anunciaron que en las próximas semanas llegarán a otras 20 familias.

El festejo fue encabezado por Carlos Ponce, ideólogo de la iniciativa. "Después de que el Gobernador nos dijo que había que trabajar ante las políticas económicas perjudiciales, principalmente para la periferia, encontramos viviendas descuidadas. Pudimos resolver todo lo que hallamos, reconstruimos algunos techos y cambiamos otros", contó.

Hace poco más de dos años que el equipo visita las zonas más alejadas y vulnerables de la ciudad. Son entre 50 y 60 voluntarios los que llevan el material, disponen los perfiles, colocan las chapas y emprolijan las cubiertas de cada vivienda. Y hasta limpian los patios de cada hogar.

"Vivo con mis 7 hijos, soy madre soltera. Mi casa tenía habitaciones compartidas, pero al tener nenas con varones quería separarlos. Los materiales los trajeron un lunes y el viernes ya tenía el techo listo. Estoy muy contenta porque con los precios de hoy no hubiera podido hacerlo sola", reconoció Clarisa Fernández, una vecina del Eva Perón II.

Ponce resaltó que la Brigada de Sueños está siempre en los barrios, por eso actúan con rapidez. "Es gente de ahí, que conoce las necesidades de los vecinos y de alguna manera va eligiendo el lugar, certifica que lo que se hace esté bien. No ayudan a cualquiera, sino que previamente realizan un informe socioambiental y luego se emprende el trabajo", destacó.

Las 20 familias que accederán a las obras próximamente estuvieron en el salón y recibieron un certificado con el compromiso.

"Nos avisaron hace dos días y nos dijeron que en treinta días más nos terminarán la casa. Fue una emoción terrible porque lo esperábamos hacía mucho tiempo. Nuestro techo se llueve siempre, hay humedad, ante esto, mi esposo que sufrió un ACV, tiene que trasladarse a la casa de su hermana. Por eso ahora podremos estar nuevamente todos juntos", se ilusionó Alejandra Córdoba, que vive en el barrio San Antonio, con sus 4 hijos, dos yernos y dos nietos.

La vivienda de Jessica Villafañe, en el Kilómetro 4, es otra de las que podrá concretar la mejora. "Estoy edificando, pero hoy en día cuesta bastante. Gracias al Gobernador, al vice y a la Brigada que me van a ayudar, voy a tener más comodidad para los 4 niños. Tengo una habitación dividida y la cocina, todo junto. Pero con la obra podrán tener su espacio", explicó la mujer.

Además de las cubiertas de las viviendas, el grupo solidario seguirá con la limpieza de tanques de agua. Ponce confirmó que han higienizado cerca de 800. "Varios estaban en condiciones complicadas y nuestra tarea fue ayudar en la salud de los vecinos. Es mucha la gente que ha venido y que quiere involucrarse y colaborar con la Brigada", señaló con orgullo.