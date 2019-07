Desde San Luis se proyectan los Juegos Olímpicos de la Juventud 2022

Los entrenadores de la Selecciones Argentinas de judo, taekwondo, lucha y levantamiento olímpico, iniciarán este miércoles en San Luis entrenamientos direccionados rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2022, que serán en Dakar, capital de Senegal.

Además estará en nuestra provincia el medallista olímpico Sebastián Crismanich, y participarán 68 deportistas puntanos y 17 entrenadores provinciales.

Las gestiones las hizo el Programa Deportes con directivos del Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento) para fortalecer el deporte y los deportistas de San Luis.

Entre los entrenadores que darán cátedra en San Luis están Erik León (lucha), Giovanni Baeza (taekwondo), Ariel De Cándido (levantamiento olímpico) y Aníbal Janeiro (Judo), quienes brindarán sus conocimientos tanto a entrenadores como a deportistas de San Luis y de otras provincias.

Por su parte, el taekwondista Sebastián Crismanich, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, llegará para transmitir su experiencia a los más de doscientos deportistas que participarán de las prácticas.

Los luchadores Linda Machuca y David Almendra, ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, también participarán de los encuentros.

“Estamos orgullosos de poder ofrecer este tipo de entrenamientos a nuestros entrenadores y deportistas. Si esto no fuera en San Luis, no tendrían la posibilidad de ser parte, por eso somos anfitriones. A partir del apoyo que le dio el Gobernador a la infraestructura deportiva de la provincia, estamos más que preparados para este tipo de encuentros. Estos deportistas olímpicos no solo utilizarán los predios administrados por la Provincia, sino que además se alojarán allí”, explicó Cintia Ramírez, jefa del Programa Deportes.

Los campus de entrenamiento comenzarán hoy y finalizarán el domingo 14.

El Ave Fénix y el "Arturo Rodríguez Jurado" de la Universidad de La Punta serán los anfitriones.

En el Ave Fénix se desarrollarán judo y lucha; y en el Campus ULP taekwondo y levantamiento olímpico.

A su vez, este jueves llegará a San Luis el director del Enard para el Programa Dakar 2022, Carlos Getzelevich, para evaluar el funcionamiento de los campus, conocer la infraestructura deportiva que tiene la provincia y mantener una reunión para diagramar los futuros proyectos.

Por otra parte, la provincia consiguió para los luchadores puntanos un tatami (alfombra de fondo antideslizante) de origen belga, para desarrollar la disciplina en la provincia, con las herramientas que exige la alta competencia.

El Dakar 2022 suma entrenamientos desde San Luis.