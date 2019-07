Detenidos por un asalto dijeron que la víctima fingió el robo

Karen Funes y su novio Franco Jordán Manríquez están detenidos, imputados por intentar asaltar a una joven en el barrio La Ribera de Villa Mercedes. Eliana, la víctima, denunció que la atacaron a las trompadas y las patadas, si su jefe no la hubiera socorrido las lesiones hubieran sido peores. No solo eso, en medio del atraco reconoció a Manríquez como el ladrón que también le había robado en febrero. La pareja, en cambio, cuando fue indagada por el juez Alfredo Cuello lo desmintió todo. Ambos dijeron que Funes solo quería hablar con Eliana porque en más de una ocasión la damnificada la había tratado mal en su trabajo y en eso la chica comenzó a gritar y pedir ayuda como si la estuvieran asaltando.

Relataron que se cruzaron con Eliana el sábado, alrededor de las 22, cuando iban en moto a un quiosco de La Ribera a comprar papel para cigarrillos. En eso la imputada la reconoció. Funes aseguró que el malentendido con la otra joven viene desde hace unos tres meses, cuando ella trabajaba vendiendo panchos y lomos en un carro de la Plaza San Martín. "Yo atendía ahí sola y esta chica (la denunciante) iba y me decía 'qué pancha ésta'. Fue una segunda vez. Como se me quemó el lomo que me pidió, se lo quise cambiar y me dijo que no, que no importaba total a mí me iban a pagar igual (...) Siempre que pasaba me decía 'qué lerda es la pancha ésta'... Me buscaba la boca provocándome", aseguró.

A través de Facebook había logrado averiguar que la chica se llamaba "Eli". Entonces en cuanto la vio caminar por una manzana del barrio decidió bajarse de la moto que conducía su novio e ir a preguntarle qué problema tenía con ella. La damnificada hablaba por teléfono en ese momento. "Yo le digo '¿te acordás de mí cuando me decías pancha y demás?' y ella ahí empieza a gritarle a la persona que tenía en el celular. Decía que le querían robar", aseguró la imputada. Según ella, la denunciante le lanzó un manotazo y después se le tiró encima.

"Mi novia en ningún momento se bajó a robarle, tampoco le pidió que le diera algo (...) No andábamos con armas o cuchillos, nada", aseguró Manríquez.

El muchacho contó que se bajó de su moto para hacer a un lado a Eliana, que no dejaba de pegarle a su pareja. "Y ahí vienen vecinos y me agarran a mí y a mi novia. Ahí Eli empezó a gritar que le estábamos robando y yo mientras le decía a un hombre, que me tenía de los brazos, que no le estábamos robando, sino que era un problema que tenían ellas", argumentó.