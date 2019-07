Mariano Martínez llega a San Luis con "Mentiras inteligentes"

Antes de que termine la gira federal que los llevó por diferentes provincias del país, la comedia teatral "Mentiras inteligentes" llega a San Luis capital, Villa Mercedes y Villa de Merlo con tres funciones a cargo del elenco conformado por Betiana Blum, Florencia Torrente, Arnaldo Arné y Mariano Martínez. Este viernes, a las 21:30, en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco, este sábado a las 20, en el teatro "Roma" de Merlo y el domingo a las 21:30 en el teatro del complejo Molino Fénix, de Villa Mercedes, la historia se desarrollará en el escenario para los ojos expectantes del público puntano. Las entradas cuestan desde los 950 pesos.

Antes, Martínez dialogó con Etc. sobre lo que significa esta comedia en su carrera actoral, sus proyectos a futuro, como afectó la crisis económica del país al teatro argentino y su primera vez en San Luis, una provincia que no conoce y espera que lo reciba con los brazos abiertos.

—¿Quién sos en "Mentiras inteligentes"?

—Mi personaje se llama Willy, un hombre casado que se enamora de otra mujer y decide contarle el secreto a su padre Guillermo. Entra en crisis porque siente que su pareja no va más y al conocer otro amor mucho más joven que él siente que se enamoró y que dejará todo por la otra persona.

—¿Cómo te llevas con tus compañeros de elenco? ¿Trabajaste por primera vez con alguno de ellos?

—Con Florencia es la primera vez que nos cruzamos en un elenco y nos llevamos de maravilla. Es una mujer increíble con un compañerismo de diez puntos. Con Betiana y Arnaldo trabajamos en varias veces en cine y televisión y son dos actores que admiro mucho y con los cuales aprendo a diario en cada labor que nos toca interpretar. Son muy buenas personas que se transformaron en grandes amigos.

—¿Cómo recepcionó el público la obra tanto en Buenos Aires como en otras partes del país?

—El público fue muy buen compañero en el teatro. Estamos en un momento difícil del país en el que muchas obras de teatro no son tan vistas como se espera. Pero mientras estuvimos en los escenarios las salas estuvieron completas. Lo mismo pasó en las ciudades que recorrimos. Estamos muy contentos con lo que nos pasó junto a esta obra que fue éxito en Broadway.

—¿Cómo te sentiste en el papel de productor?

—Bastante a gusto. Fue un desafío que sobrellevé con el tiempo y que junto a mis compañeros de elenco logró hacerse más llevadero. Cada uno comienza a plantear un balance porque este es el último mes que hacemos la obra y pasaron muchas cosas buenas dentro de ella para recordar.

—¿Visitaste anteriormente San Luis?

—Será la primera vez que vengo no solo a trabajar sino a visitar la provincia. Tengo muchas expectativas, quiero conocer las ciudades que visitaremos y tener contacto con la gente que nos espera. Lo más lindo es que voy con un trabajo que me encanta hacer, una obra que me gusta mucho actuar y además produje y estoy muy contento que puedan disfrutarlo en San Luis.

—¿Cuáles son tus planes para el segundo semestre del año?

—Los planes vienen bastante bien. Cargados de trabajo, arranco a filmar una película en agosto que se llama "Yo traidor" con el director Rodrigo Fernández. Es una versión libre de la parábola del hijo pródigo que habla sobre las segundas oportunidades. A mí me toca el rol protagónico de la película como también comparto elenco con actores de la talla de Osvaldo Santoro, Arturo Puig, Jorge Marrale, Mercedes Lambre, entre otros. Un film dramático, totalmente opuesto a la obra que presentamos en la actualidad.