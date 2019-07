Jorge Niño García presenta "vena" su disco grabado en la Casa de la Música

La soledad se transformó en una excelente compañera para Jorge Niño García, quien buscó entre las cuerdas de su guitarra, las teclas de su piano y la poesía de sus canciones el lugar indicado para demostrar su talento. Este sábado, a las 21, en "Al Picoteo Club Social", de Las Heras e Hipólito Yrigoyen, presentará en sociedad "Vena", su primer disco lanzado bajo el sello de "San Luis Disco" y grabado en los estudios mercedinos de Casa de la Música. La entrada costará cien pesos.

El disco cuenta con cinco canciones propias de Jorge que retratan diferentes situaciones y experiencias. "El nombre del disco engloba todos los sonidos, canciones, letras y arreglos que junté durante todo este tiempo y los pude unir en un solo lugar. Me parecía que 'Vena' era el nombre correcto porque es por donde pasa todo lo que me sucede", explicó García.

El cantante retrató la experiencia de grabar en los estudios profesionales como un viaje intergaláctico. "Fue muy interesante y cómodo. La Casa de la música es como meterse en una nave espacial. Viajar a través del sonido fue muy divertido, pero a la vez tranquilo porque pude lograr que cada detalle pueda expresarse en las canciones", explicó.

Su última presentación en vivo fue para el lanzamiento del sello en el teatro del complejo "Molino Fénix" y el mismo día a la medianoche teloneó a Benito Cerati en "All Right", hace ya varios meses. "Luego me encerré a ensayar estas canciones, preparar la presentación y pulir la lista a la perfección. Espero que sea un show bastante acorde al público", agregó.

Jorge tendrá como invitado esta noche a Santiago Núñez, un pianista amigo del cantante que abrirá la noche junto con diferentes poetas que leerán sus trabajos para ambientar la noche. "Luego llegaré yo con un show eléctrico y rockero. Va a ser una noche muy particular", adelantó.

García nació en La Habana, Cuba, pero a los pocos años llegó a San Luis junto a su familia. En su infancia descubrió que le gustaba inventar canciones y con el paso del tiempo pensó que componer era una forma acorde para dejar salir sus ideas y sentimientos más profundos.

Durante su adolescencia, García se dedicó al atletismo, ya que su padre es un prestigioso entrenador de la provincia. Pero a los 16 años agarró nuevamente la manía de escribir. Luego de formar "Cold Caribe", su banda de rock, decidió desarmar el grupo y lanzarse como solista, en paralelo a una carrera literaria que le permitió editar un libro, "Drama y cuerpo", que se lanzó en 2017 por la editorial "Perniciosa".

Pero por ahora, está enfocado en "Vena". "En todo el disco solo tengo dos colaboraciones: todo lo demás lo hice en solitario", contó García.

Además, "Vena" contará con una versión literaria que el autor está por publicar en los próximos meses. "El libro tendrá cinco capítulos que en-globan diferentes fotos y poemas inéditos referidos a las canciones que componen el disco. También lo publicaré por 'Perniciosa' que me acompañará en la presentación del disco", expresó.

Otro de los objetivos que Jorge pudo lograr en su joven carrera artística fue la grabación de su primer videoclip, "Nueva era" grabado en el Hito del Bicentenario. Durante la filmación -también parte de San Luis Disco- García dijo sentirse muy cómodo en el rodaje y a gusto con el trabajo realizado.

"Viví una jornada intensa de trabajo pero con un equipo de profesionales que supo acompañarme y ayudarme en cada detalle. Además la belleza del paisaje puntano me regaló los colores de un atardecer que pude disfrutar desde el mirador del Hito y quedó plasmado en la grabación", concluyó.