María de los Ángeles Hanhcik: una campeona en el pace car

Domingo a media mañana. Acaban de finalizar las series de la Clase 3 del Turismo Nacional en el “Rosendo Hernández”, y junto a un bar cerca del parque cerrado, está estacionado el Fiat 500 amarillo que hace las veces de auto de seguridad de la categoría. A pocos metros, tomando un café, está María de los Ángeles Hanhcik, quien conduce el pace car del TN desde 2009. En ese momento, aprovecha la pausa en la carrera y espera que comiencen las finales de la 6ª fecha. Se tomó unos minutos y amablemente habló con El Diario.

Hanhcik fue piloto profesional y participó en el Turismo Nacional hasta 2007, en donde corrió su última carrera en la Clase 3 al mando de un Renault Megane. Y es sumamente reconocido en el mundo del karting, actividad en donde aún compite, siendo la única mujer que se consagró campeona argentina, en 1980.

“Dejé de correr en 2007 pero no me quería alejar ni de la categoría ni del automovilismo. Hugo Paoletti (presidente de APAT) me ofreció manejar el auto de seguridad en 2009 y ya llevo 10 años”, contó María.

Todas las temporadas, el pace car suele cambiar de marca y modelo. Este año es un pintoresco Fiat 500, “Es el Campeonato 100 años Fiat y nos ofrecieron este modelo. Es una maravilla porque es prácticamente un auto de carrera: dobla, frena, no rola”, describió la piloto.

Hanhcik contó que en los últimos tiempos muchas chicas se han sumado al karting, la actividad en la que aún corre y en donde se consagró hace 39 años. “Me pone contenta cuando las veo. En el karting tengo muchas amigas que corren y trato de aconsejarlas. Que no pierdan la humildad, que trabajen duro por lo que aman”, contó.

María de los Ángeles tiene dos hijos: “Matías y Lautaro, que ya están grandes; y estoy en pareja. También corre en karting y la actividad lo apasiona tanto como a mí, así que nos complementamos”, concluyó la campeona que conduce el pace car del TN.