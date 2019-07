Silencio total en la AFA ante el conflicto con la capitana y otras tres jugadoras

Banini y otras jugadoras están enfrentadas con Borrello que no las sumó al equipo que participará en los Panamericanos en Lima. "Chiqui" Tapia visitó a la Selección Femenina, habló con el DT y con las convocadas a los Panamericanos.

En medio del conflicto en la Selección de Fútbol Femenino, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) no brindó ningún comunicado oficial sobre la grieta que hay entre el técnico, Carlos Borrello, y un grupo de jugadoras que no fueron citadas a los Juegos Panamericanos de Lima.

Tampoco habló Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA. Aunque este fue al entrenamiento del lunes, habló con las jugadoras citadas y charló con Borrello. Fue justo el día en que el DT dio la lista definitiva para los Juegos: Vanina Correa y Solana Pereyra (arqueras); Agustina Barroso, Eliana Stábile, Adriana Sachs, Virginia Gómez, Gabriela Chávez, Aldana Cometti y Natalie Juncos (defensoras); Vanesa Santana, Miriam Mayorga, Mariela Coronel y Dalila Ippólito (mediocampistas); Mariana Larroquette, Milagros Menéndez, Yamila Rodríguez, Yael Oviedo y Micaela Cabrera (delanteras). La misma jornada en que Estefanía Banini, Ruth Bravo y Belén Potassa utilizaron las redes sociales para asegurar que "el cuerpo técnico decidió" dejarlas afuera.

Con muestras de bronca, la jugadoras explicaron: "Se habló con todo el equipo que viajó al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos. Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias. Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan 'nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo".

Banini, la capitana, se mostró herida con varias compañeras y les dedicó algunos pasajes de su posteo. "Lágrimas en los ojos y el corazón roto, pero siempre con la frente en alta y tranquila de haber sido consecuente con lo que dije en esa charla. A veces para crecer hay que resignar. Orgullosa de quienes sí lo hicieron".

En ese contexto, Florencia Bonsegundo, que estaba en la lista preliminar de 20 convocadas, decidió bajarse sola de las 18 elegidas en el corte final.

Carlos Borrello, el técnico que volvió para dirigir el equipo en el 2017, después de que las integrantes de la Selección mantuvieran un paro, y logró devolver a Argentina a un Mundial, no ha hablado de lo ocurrido aún. Tal vez nunca lo haga. Es lógico deducir que sabe que fueron "por su cabeza", no hubo unanimidad al final, y se quedó en el banco. La visita de Tapia a la AFA cuando estalló la bomba es un claro respaldo al técnico. Borrello fue el entrenador que llevó a la Selección femenina a los tres mundiales en los que participó (2003, 2007, 2019) y quien lideró el título de la Copa América 2006.

De acuerdo a lo denunciado por la capitana, el DT, optó por callar las voces más fuertes del vestuario. Las que habrían hablado en representación del plantel pidiendo nuevas caras e ideas en la conducción.

El 20 de setiembre de 2017, con una carta pública, Argentina fue al paro y se unió en una sola voz. "Luego de dos años de inactividad nos une la pasión de vestir y defender esta camiseta en lo más alto", decía parte del escrito. Solicitaban que, les pagaran los viáticos para poder ir a entrenar al predio de Ezeiza (en ese momento eran 150 pesos por práctica para cada jugadora), que aumentaran la suma para poder cubrir los gastos y practicar en una cancha de césped natural. También exigían poder descansar en un hotel cuando viajaban al exterior a jugar amistosos y ropa cómoda para representar al país (les daban talles muy grandes y modelos antiguos).

Hoy la mayoría de esas cosas cambiaron. Ahora el reclamo es táctico, futbolístico.

La AFA detalla, breve pero a diario, sobre los entrenamientos que las dirigidas por Borrello realizan en el predio de Ezeiza. Ayer informó que el sábado, a las 13, jugarán un amistoso contra Social Atlético Televisión, como preparación para los Panamericanos (del 26 de julio al 11 de agosto). Sobre el conflicto, apuesta al silencio.

Florencia Bonsegundo firmó con el Valencia

Florencia Bonsegundo, la jugadora cordobesa de 26 años que se bajó de los Juegos Panamericanos, tiene un motivo para sonreír. Firmó contrato con el Valencia para usar la camiseta blanquinegra hasta el 30 de junio de 2021, esta temporada recién iniciada y la siguiente.

Bonsegundo llega del Sporting Club de Huelva. Antes jugó en UAI Urquiza en Argentina. La volante zurda tiene una gran visión de juego y es fuerte en el último pase. En el Mundial de Francia hizo dos goles en el empate 3 a 3 frente a Escocia.

Pura garra. Fue la figura argentina frente a Escocia.