El bailarín de la emoción: Hernán Piquín regresa a San Luis

El regreso de Hernán Piquín a San Luis es parte de una gira en la que el gran bailarín despliega toda su magia. Su nuevo espectáculo “Fuego y pasión” lo tiene como la figura central de un grupo de talentosos bailarines que le dan jerarquía al show.

La combinación de boleros, tango escenario y flamencos será la propuesta que hoy los villamercedinos y mañana los puntanos podrán disfrutar.

Luego de unas semanas muy intensas en el “Bailando por un sueño”, el certamen que lo tiene como participante, el artista recorre Cuyo con su nueva obra y aunque está enfocado en sus presentaciones, no se aleja de los focos mediáticos, que tanto rédito le dieron en su carrera.

Hace unos días, Hernán tuvo un accidente durante un ensayo junto a su compañera de baile Macarena Rinaldi y su situación en el programa se tornó complicada. Marcelo Tinelli, en una decisión unilateral, decidió que la pareja se enfrente al desafío telefónico por no estar presentes en la lectura del voto secreto. Ambos bailarines tuvieron que hacer un viaje de trabajo.

A pesar del malestar que les generó esa decisión, el martes finalmente se impusieron en el voto popular como los primeros salvados y continúan en el certamen televisivo.

Mientras, Piquín se centra en el show que traerá a la provincia hoy y mañana. Dentro del repertorio de esta nueva obra se encuentran obras como “La cumparsita”, “Penumbras”, “Si tú supieras”, “Nostalgias”, “Algo contigo”, “A mi manera”, “El día que me quieras”, “Oroboy”, entre muchos otros que Hernán y sus compañeros bailan con la precisión que se les conoce. En total serán veintiséis los temas más reconocidos dentro de su estilo.

La idea original y dirección de "Fuego y pasión", el nombre del espectáculo es del propio bailarín junto a Osmar Odone y Sol Viviano. Además Hernán estará acompañado en el escenario por su primera bailarina Daiana Chorni, más seis destacados bailarines, un cantante de lujo y una figura invitada de España, el bailarín Agustín Barajas.

Antes de viajar a San Luis -también estará en Mendoza el fin de semana- y de someterse al voto popular en el "Bailando...", Piquín habló con ETC.

—¿Cuál es la inspiración para hacer este tipo de espectáculos?

-La emoción es en lo primero que pienso cuando estoy por crear un espectáculo. Me gusta que la gente se lleve no solo un buen show coreográfico, sino que al pasar los días siga pensando y emocionándose con lo que vio, con lo que vivió y con lo que seguramente revivió a lo largo de la función.

—¿Cómo conociste a Agustín Barajas, el bailarín invitado?

—En una gira que hice por España hace unos meses y me invitaron a bailar con Rafael Amargo, allí lo conocí y vi la pasión que le pone a sus bailes. Entonces le pregunté si quería hacer una gira por Argentina acompañándome junto a mi compañía y me dijo que sí de inmediato.

—¿Cómo repartís tu tiempo entre las giras y el Bailando?

—Uf, casi sin tiempo (risas) pero con mucho amor y respeto por lo que hago y por el público. De lunes a miércoles ensayo el "Bailando" y de jueves a domingos hacemos la gira.

—Sufriste un accidente reciente en un ensayo, ¿cómo te afectó?

—Fue en mi rodilla, sonó porque se me enredó la pollera de Macarena en mi pie y cuando quise deslizarla me llevó con ella, me asusté cuando escuché el ruido pero por suerte solo fue el dolor del momento. Nada que el hielo y antiinflamatorios no resuelvan.



—¿Cómo recibís el afecto de la gente?

—Con mucho agradecimiento. Me resulta raro que la gente me salude por la calle y me pida autógrafos. Yo soy un privilegiado de poder hacer lo que amo que es bailar, estar en un escenario, hacer giras. Es una bendición poder vivir de lo que uno ama. Ojalá todos tuviéramos esa posibilidad.

—Después de San Luis, ¿cómo sigue esta gira?

—Todo el año seguimos girando por la Argentina y con posibilidades de hacer el exterior.