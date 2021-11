Hernán Piquín en San Luis: La vida en puntas de pie

Hernán Piquín tiene un empeine perfecto y sus pasos de danza se acoplan con la música que suena en el ambiente. Una mención especial se lleva el cuerpo de baile que lo acompañó este viernes por la noche en el escenario de la sala “Hugo del Carril” y este sábado en el Molino Fénix de Villa Mercedes, cuando presentó “El show debe continuar”, el homenaje al inolvidable vocalista de Queen, Freddie Mercury.

El público colmó la sala y las entradas se agotaron horas antes de que empezara el show. La puntualidad, tanto del bailarín como de los presentes, fue perfecta y fueron pocos quienes se acomodaron donde pudieron para disfrutar de la presentación ya empezada.

El talento y la precisión de Piquín fueron los grandes llamadores de la noche, aunque sus acompañantes fueron quienes le dieron el punto necesario para que el acople se sintiera casi a la perfección.

10 años hace que Piquín inició el tributo a Mercury. Antes, el show se llamaba "Freddie".

La magia, el glamour y todas las sensaciones que vivió Mercury en su intensa y corta vida fueron representados en el escenario: desde sus inicios hasta su triste final, que hizo llorar al rock mundial. Segundos antes de que comenzara el primer cuadro, Hernán apareció desde las escaleras, vestido con la característica capa pomposa y la corona de reina. La similitud en el vestuario fue un punto a favor que corrió a cuenta del bailarín y su equipo.

Por momentos, Piquín representó a un Freddie heterosexual, repleto de mujeres. Pero a mitad de la función, llegaron los amoríos homosexuales y terminaron de darle forma a lo que fue su época más versátil y creativa.

Las canciones de Queen fueron el esqueleto de la noche. En distintos pasajes fueron acompañadas por audiovisuales grabados anteriormente con Piquín como protagonista: de fiesta, a puro amor, derruido por el consumo de drogas o triste y deshecho, como estuvo Freddie los últimos días de su vida, cuando el VIH carcomía su cuerpo.

En el repertorio no faltó ni un solo hit. Ideales para que debajo del escenario el público cantara a viva voz y moviera su cuerpo en las butacas, los clásicos que bailó Hernán fueron, entre otros, “Who wants to live forever”, “A kind of magic”, “Innuendo”, “Somebody to love”, “We are the champions” y “Under pressure”.

La interpretación artística de “Bohemian rhapsody”, donde Piquín se batió a duelo con dos ángeles, uno negro y otro blanco, que se lo disputaban para ver con quién se iba, fue una de las más sublimes de la noche. El show pasó por la alegría, la tristeza, la fiesta y la paz en cuestión de segundos, y logró que a varios miembros del público les brotaran lágrimas de emoción o halagos de reconocimiento.

En varias oportunidades, los acomodadores percibieron que algunos desobedientes sacaron sus celulares para fotografiar al bailarín, quien fue pertinente al principio de la reunión al advertir que no quería que le saquen fotos ni que graben el show. Muchos pensaron que Hernán no vería desde el escenario los celulares prendidos y fueron los primeros en ser retados por el artista cuando salió a saludar. “Tan lindo que fue el show y ustedes se distraen para tener una foto. Qué lástima”, dijo al final, antes de, paradójicamente, sacarse una foto desde el escenario junto al público para subir a sus redes sociales.

Redacción/MGE