Angelici: "De Rossi será jugador de Boca en un 99 por ciento"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, presentó a los nuevos refuerzos para este semestre junto al mánager Nicolás Burdisso, pero también se refirió al mercado de pases, al conflicto en la Superliga y reveló lo que se trató en el TAS.

"Lo de De Rossi está bien. Es una gestión que hizo Nicolás (Burdisso). El jugador expresó que quería terminar su carrera en Boca. En los próximos días estará viajando para sumarse. Hemos hablado con él, pero queremos llevar un orden con el tema del cupo extranjero. El 6 de agosto se abre la feria judicial para liberar el cupo de Fabra porque será nacionalizado y creíamos que se iba a hablar mucho más de eso que del hecho de traer a una figura mundial. En un 99%, De Rossi va a ser jugador de Boca", expresó.

En cuanto al delantero Darío Benedetto, el presidente ‘Xeneize’ destacó: "No hay nada cerrado ni avanzado, pero el club francés (Olympique de Marsella) envió una mejora de la oferta. La idea es cumplir lo que le prometí al cuerpo técnico. El club no tiene necesidad de vender a ningún jugador. Tampoco dejaremos de analizar una propuesta. Cualquier operación que hagamos será desde el 1 de agosto", adelantó el presidente.

"EN UN 99% DE ROSSI SERÁ JUGADOR DE BOCA"#90MinutosFOX | Daniel Angelici se refirió a la llegada de la leyenda de la Roma, Danielle De Rossi. pic.twitter.com/mUyeCoEON4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 19, 2019

En cuanto a su reemplazante, adelantó que Boca tiene tiempo hasta el 30 de agosto para incorporar a uno, si es que se acepta su transferencia. "Conozco el mercado y no será fácil reemplazarlo, pero lo vamos a intentar", subrayó.

La situación del uruguayo Nandez es más compleja de lo que parece y Angelici contó cómo va la negociación por su pase. "Me reuní con el presidente de Cagliari en Italia y llegamos a un acuerdo en cuanto al monto, que es cláusula (unos 20 millones de euros) y en el modo de pago. Si eso lo ratifican, será aprobado, pero emigrará después del cruce con Paranaense", sentenció.

La reunión en el TAS

En cuanto al reclamo de Boca Juniors ante el TAS, Angelici reveló qué pasos dará el organismo y la respuesta que espera. "Los partidos hay que jugarlos dentro de un campo de juego, siempre lo dijimos. Acá discutimos la 'responsabilidad objetiva'. No estoy de acuerdo con el reglamento que la responsabilidad es antes, durante y después para el club organizador. Pero está escrito y en 2015, por ese mismo artículo, no se jugaron los 45 minutos que faltaban entre Boca y River. No sé qué va a decidir el tribunal dentro de 60 días. Queremos que se fije por qué cambió el criterio de Conmebol. El anillo de seguridad no está escrito en ninguna reglamentación para saber si uno es responsable o no", remarcó.

En torno a la situación con el TAS, Angelici se mostró preocupado por el mensaje de la resolución: "Crearía un antecedente muy malo para el fútbol, porque es decirle a la gente violenta que a 500 metros pueden agredir y no pasa nada. Si somos responsables, somos responsables en todo. Si no hay que cambiar la reglamentación", sentenció.