La Municipalidad de San Luis denunció en la Justicia a un ex funcionario

Es contra Emiliano Fernández, ex director de Ingresos Públicos, por mal manejo de cheques. No habría depositado en la arcas municipales más de $2 millones.

La Municipalidad de San Luis denunció en la Justicia a Emiliano Fernández, ex director de Ingresos Públicos de la Comuna, por no depositar cheques de deudas de contribuyentes y empresas constructoras en las arcas municipales, por un total de 2.130.767 pesos.

Según un escrito firmado por el secretario Legal y Técnico, Ignacio Campos, dirigido al Tribunal de Cuentas Municipal al que pudo acceder El Diario, la denuncia fue radicada el 26 de octubre de 2018 en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial. La nota describe que a partir de “los regulares procedimientos de control de gestión” se detectó que dos contribuyentes intimados “suscribieron convenios de pago, cancelando la deuda respectiva, pero el dinero no ingresó a las arcas municipales”.

El documento detalla que un contribuyente el 12 de abril del año pasado le entregó a un “Dr. Policastro”, del Cuerpo de Ejecutores Externos, ocho cheques de $50.763 cada uno, por un total de $405.384. Policastro informó al Municipio y dio ese mismo día los cheques a quien era director de Ingresos Públicos, Emiliano Fernández. “Sin embargo, estos nunca fueron ingresados al patrimonio municipal”, describe Campos.

Luego, según el documento, Fernández ingresó a la base de datos municipal, modificó el estado del contribuyente e indicó que la deuda había sido saldada. Sin detallar la fecha, otro contribuyente habría caído en la misma maniobra, esta vez por 9 cuotas de $29.272, por un total de $263.448 “montos que a la fecha no han ingresado al Municipio”.

Campos argumenta que la conducta de Fernández es “un delito de acción pública” y que hicieron la denuncia para que “luego de la investigación pertinente” se establezca si “encuadra en alguno de los tipos penales normativamente contemplados”.

Una vez realizada la denuncia el 26 de octubre de 2018, el asesor explica que “se puso en conocimiento de autoridades municipales” (sin indicar quién) qué otros hechos similares habrían sido perpetrados por Fernández. Esta vez con la empresa La Punta Construcciones, que entregó dos cheques de 95 mil pesos, tres de 290 mil pesos, uno de 104 mil pesos y otro por 296 mil pesos, cuatro de ellos el 24 de octubre y dos restantes el 23 de noviembre y el 24 de diciembre. El total asciende a $1.461.935.

Allí comprobaron también que el ex director intercambió mails a través del correo institucional de la Municipalidad en los que pedía que los cheques fueran entregados después de las 15 en su oficina para hacer los cálculos, “ya que efectuaba un descuento del 50% de la deuda de forma manual”.

Por esto la Municipalidad amplió la denuncia en el juzgado el 27 de diciembre. Luego, el 7 de marzo de este año solicitó intervenir como "particular damnificado" y pidió un embargo preventivo. “Por haberse anoticiado de la denuncia en su contra, estaría realizando maniobras para ocultar e impedir el rastreo de los activos que ha adquirido con el dinero sustraído a los vecinos de la ciudad”. Esta medida se habría hecho efectiva el 15 de mayo de este año.

Ignacio Campos confirmó a El Diario de la República que hay una denuncia y un expediente judicial en trámite, sin embargo no contestó a los múltiples llamados y mensajes de este matutino para ampliar la información. Fernández respondió de manera escueta. “No estoy al tanto, no sé nada, a mí no me ha llegado nada”, contestó sobre la denuncia. “Yo me fui bien de ahí, sigo teniendo contacto con mis compañeros”, remarcó con sorpresa.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 no contestó a la solicitud del diario. Una fuente judicial indicó que el delito que habría cometido el ex director entra bajo la figura de “peculado”, que es sacar bienes del Estado y utilizarlos para bien propio.

Esto está encuadrado en el artículo 261 del Código Penal y contempla una pena de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos.