Pediatras reclaman para que Nación entregue vacunas

Los médicos integrantes de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) mostraron su preocupación por la falta de disponibilidad de varias vacunas, en especial la necesaria para evitar la enfermedad de la meningitis en niños, niñas y adolescentes. El 15 de abril las autoridades enviaron una carta al secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, alertando sobre “lo imprescindible que resulta priorizar la resolución de la falta de vacunas” para evitar problemas sanitarios y “que se dé cumplimiento al Calendario Nacional de Inmunizaciones”.

Elizabeth Bogdanowicz, médica pediatra e infectóloga y secretaria del Comité Nacional de Infectología Pediátrica de la SAP, explicó que “el gran problema es que este año algunos chicos empezaron con el esquema de la dosis a los 3 y 5 meses pero la de los 15 meses ya no la consiguen y no pueden terminar el esquema. Esto es sumamente inadecuado”.

En San Luis este problema empezó el año pasado cuando la Nación dejó de enviar la dosis para los adolescentes de 11 años, que el gobierno provincial debió adquirir por su cuenta, y en lo que va de 2019, el Ministerio de Salud provincial informó que han recibido solo un tercio de las dosis que se necesitan: de las 17.700 solicitadas solo se recibieron 5.760.

La especialista destacó que “con estos chicos tenemos que ser muy cuidadosos en la vigilancia epidemiológica. Y como es una enfermedad de baja incidencia, uno espera no ver un problema de salud pública importante, no creemos que vaya a ser un problema sanitario grave. Pero claro que cada padre y madre quiere que su hijo tenga la mayor protección posible. Y en el caso de un lactante pequeño con fiebre hay que estar muy atentos y consultar rápidamente con el médico para que haga el diagnóstico y el tratamiento rápido y oportuno”.

"Ahora hay serias dificultades para completar el esquema inicial de vacunación a los más pequeños", Elizabeth Bogdanowicz.

Bogdanowicz dijo que “hoy muchos pediatras, ante la falta de vacunas, lo que hacen es darles las dos primeras dosis con la marca (Menveo) que provee el calendario y completan el esquema con la del otro laboratorio, que no es gratuita. Pero debo aclarar que no hay estudios controlados que aprueben el intercambio de estas vacunas. Es decir, si empezamos con una "X" debo completar el esquema con esa y no cambiarla a mitad de camino, porque no tenemos seguridad de la efectividad en la respuesta inmunogénica”.

La especialista destacó que las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles están al tanto de este problema y saben que en parte la dificultad la ha tenido el propio laboratorio por la disminución en la producción. “Primero hubo una serie de dificultades con la compra nacional de la vacunas y después el laboratorio productor (Novartis) sumó otras dificultades, que nunca explicó debidamente”. Y señaló que “en este momento las distintas provincias piden la cantidad que necesitan para inmunizar al 90 por ciento de la población afectada y se les envía la mitad o menos. Ahora hay serias dificultades para completar el esquema inicial de vacunación, que es lo que nosotros más nos interesa, porque es el que afecta a los más pequeños”.

Actualmente en el mercado hay dos laboratorios productores de esta vacuna cuádruple contra los distintos serotipos de la bacteria. “El nombre científico de la bacteria del meningococo es enseria meningitidis" pero los serotipos pueden ser A, C, W e Y. Las dos vacunas son eficientes para controlar la enfermedad y una de ellas, la que está incorporada al calendario, es la que se puede usar en los niños a partir de los dos meses de edad. La otra está pensada para más grandes: de nueve meses en adelante”, dijo la pediatra.

También anticipó que “hay una idea de incorporar una tercera opción de vacuna que tenga la capacidad de poder cumplir con el esquema de las cuatro dosis que va a estar elaborada y provista por otro laboratorio para no tener dificultades en la provisión”.

La integrante de la SAP destacó que la enfermedad meningocócica es una emergencia infectológica, es muy seria y grave, sobre todo para los pacientes menores de un año. Pero debo reconocer que no tiene alta incidencia en la población porque, en promedio, anualmente tenemos unos doce casos cada cien mil habitantes. Pero también es cierto que el diez por ciento de ese universo muere y el resto tiene grandes posibilidades de sobrellevar secuelas".

La compra de dosis cayó casi a la mitad

En respuesta a un pedido de informes originado en la comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados de la Nación, la secretaría a cargo de Adolfo Rubinstein entregó la semana pasada un documento donde informó que la adquisición de dosis de las diferentes vacunas del calendario de inmunizaciones cayó casi a la mitad.

El informe destaca que en 2016 se adquirieron 880.000 dosis de vacunas para la Hepatitis y en 2018 sólo 401.000. Mientras que para la Hepatitis B pasó de 715.939 en 2016 a 300.000 en 2018.

La Sabin en 2016 se adquirieron 7.730.000 dosis; en 2017, 2 millones y en 2018, 3.030.000. Y hasta el 20 de mayo de este año adquirieron 1.876.000 dosis. Para la varicela pasó de un millón en 2016 a 200.000 en 2017 y 500.000 en 2018. Y este año van 410.000 dosis adquiridas.

La DTA que combate la difteria sumó 2.594.590 en 2016, 1.300.000 en 2017 y 1.500.000 en 2018. Este año han llegado 1.440.000.