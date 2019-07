Para Jiu-Jitsu : Estefanía González y un desafío mundial

Estefanía González encontró en el Jiu-Jitsu un estilo de vida, este arte marcial le devolvió la capacidad de soñar.

La luchadora puntana, que llegó ayer de Brasil con una enorme medalla de oro colgada de su cuello, no para de sonreír y no es para menos. En su cabeza aún resuenan los aplausos por consagrarse campeona en el Torneo de Para Jiu-Jitsu disputado en Florianópolis y ya recibió la noticia de que fue convocada para competir en el mundial de la especialidad que se realizará en el 2020 en los Emiratos Árabes Unidos, más precisamente en su capital, Abu Dabi

"Aún no caigo, me encantaría estar en el Mundial, ni hablar si logró el campeonato. Mi sueño es ser campeona", confió Estefanía, quien en 2014 sufrió la amputación de su pierna izquierda a raíz de un accidente de tránsito en La Punta: "Me chocó un transporte escolar hace 6 años, creía que no me iba a reponer pero encontré en el Jiu-Jitsu mi cable a tierra; hace 4 o 5 años que los practico".

El relato denota la templanza con la que Estefi encaró su condición tras el accidente: "Una vez que me recuperé, comencé a ver qué deporte podía practicar y sentirme útil de cierta forma. Probé con varios pero fue finalmente el Jiu-Jitsu el que me atrajo, mucho tuvo que ver Aldo Escudero que es mi profesor y una persona encantadora. Entre los dos realizamos un aprendizaje, él nunca había trabajado con una persona amputada y yo nunca había hecho Jiu-Jitsu, el resultado creo que fue mejor del esperado".

El Club Belgrano comenzó a ser como el segundo hogar, allí pasaban las horas de entrenamiento: "Arranqué de manera recreativa, pero luego tuve la oportunidad de competir en torneos convencionales, todo esto incentivado por mi profesor y mis compañeros. En el primero quedé en quinto lugar y eso fue el incentivo para seguir. Luego vino el Regional de Cuyo, acá en San Luis, y obtuve mi primer podio al quedar tercera".

Fue Escudero quien comenzó a buscar información sobre el Jiu-Jitsu adaptado y así encontró que en Brasil se practica el Para Jiu- Jitsu y que hacían torneos nacionales.

"Decidimos y nos propusimos estar en Brasil", dijo Estefi, quien reconoció sentir nervios y un poco de miedo: "Fue algo contradictorio, siempre practiqué de manera convencional y nunca el 'Para'. No sabía cómo iba a ser luchar con otra persona en las mismas condiciones que las mías. Por suerte me fue muy bien".

Además de competir por primera vez en un torneo adaptado, tuvo que lidiar con luchadoras de otra talla: "Soy Clase C (para personas amputadas arriba de la rodilla), y al ser la única competidora me unificaron con la categoría para deportistas amputados por debajo de la rodilla. En mi primera lucha me tocó contra una luchadora de mayor peso. Y, a pesar de estar en desventaja, logré la victoria; cumplí con los objetivos y me pude colgar la medalla de oro. Realmente estoy muy orgullosa", sintetizó.

El premio fue mayor, la medalla vino con la invitación al Grand Slam de Río de Janeiro donde estarán los mejores de Brasil. Sin embargo, el plus de lujo fue la convocatoria al Mundial 2020 de Abu Dabi, donde podrá cumplir su sueño de ser la mejor del mundo.