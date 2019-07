Maxivóley: ganaron Aseba y La Merced

"Tranquilas. 'La Negra' se va a desinflar, no va a aguantar”. La voz de un espectador se escuchó durante el primer set en el partido de vuelta por la final de la zona Campeonato, del torneo Apertura de maxivóley puntano. El hombre vivía con pasión el choque entre Aseba y Belgrano, en la cancha de las bancarias, luego que las celestes vencieran 3-0 en su casa y quedaran a un paso de defender la corona. Pero el presagio del hincha no se cumplió y Gabriela “la Negra” Pedernera alternó muchas más buenas que malas pelotas. Y con un remate potente cerró el primer set para Aseba.



El equipo dirigido por Tulio Lucero ganó 3-0 en el predio ubicado en calle Catamarca, con parciales 25–22, 25–17 y 25-21. Ahora, la final está empatada 1 a 1 y habrá tercer un partido para definir a las campeonas. El encuentro del viernes fue parejo durante el primer y el tercer set. Locales y visitantes alternaron arriba en el marcador. Aunque al segundo set lo ganó con claridad Aseba.



Ambos equipos arriesgaron en ataque. Ganó el que menos se equivocó al recibir. Además de Pedernera, que sacó con un lanzamisiles, estuvo concentrada y logró mantener la calma más allá de las tribunas sonoras, en las bancarias se destacó Sandra Díaz. La número 4 mostró buen bloqueo y, cuando se animó, definió puntos de remate. En Belgrano, Silvina Latorre fue, tal vez, la más pareja. Fue otra que estuvo afilada en la red y no dudó en meter el último golpe. El plantel cuya capitana es Martha Reynoso falló más en lo anímico que en lo técnico. Y ese fue un punto a favor de Aseba: supo mantener la calma.

Choque interplanetario



Dos horas y veinticinco minutos jugaron Estudiantes y La Merced, en el polideportivo del Verde, para intentar definir al ganador del único ascenso que da la zona Estímulo, a la zona Campeonato. Pero se sacaron chispas y estiraron la definición.

Las locales, que habían triunfado 3-0 en el primer partido, cayeron ante el Club Vecinal y Deportivo. El marcador final fue 3-2. Y como en la serie están 1 a 1, todo se decidirá en el tercer encuentro, en el Coliseo nuevamente.



La fría noche del viernes, Estudiantes y La Merced hicieron chocar dos planetas con un vóley de gran nivel. Las ex Indica ganaron el primer set 25–23 y el cuarto 25-21. Las visitantes se quedaron con el segundo y el tercero (25-22 y 25-22). E inclinaron la balanza a su favor en el tie break: 15-13.



La categoría maxivóley es para mayores de 30 años en San Luis. Las jugadoras de La Merced tienen, en promedio, unos diez años menos que las de Estudiantes. Por eso, con el transcurso de los minutos, el equipo que dirige Fabián Ochoa apostó a la potencia incansable, a veces desbordada del plantel. Mientras que el “albiverde” sacó a relucir una técnica intacta y algo de picardía para colocar la pelota cuando las piernas respondían menos. Pero el Verde estuvo errático en la recepción y le costó salir a atacar en el quinto set.



Ochoa supo manejar la ansiedad de su equipo desde el banco. Alentó, silbó, cantó, habló y dio tranquilidad cuando fue necesario. Logró su objetivo.



Habrá tercer partido para definir al campeón del grupo elite y también para conocer al ganador del ascenso. Ambos encuentros serán entre el 29 de julio y el 1 de agosto, de acuerdo a lo informado por Mariela Morales, delegada de la categoría.

Un buen o un mal día, la ansiedad, el descanso y la concentración definirán a los triunfadores. Por ahora es maxiempate.