Elección municipal: proponen utilizar la boleta electrónica

Es el mismo sistema de 2015 y 2017. El Municipio pretende un cambio y usar la boleta única de papel.

A solo minutos de iniciada una nueva reunión de la Comisión de Legislación e Interpretación en el Concejo Deliberante, el concejal Luis “Piri” Macagno presentó una propuesta alternativa a la boleta única papel que pretende imponer la Intendencia por decreto: la boleta única electrónica, sistema que ya fue implementado en las elecciones municipales de la capital de 2015 y 2017.

“Es el mismo sistema. La idea es no cambiar algo a lo que la gente ya se acostumbró. Esas elecciones se desarrollaron con total normalidad y los resultados fueron rápidos y seguros. El electorado y los partidos ya incorporaron el sistema. Es solamente reglamentarlo”, aclaró Macagno, del bloque unipersonal "Identidad Popular", a El Diario de la República.

El mismo consiste en elegir las opciones en una pantalla táctil de una máquina destinada para los sufragios, de la misma forma que se hace, por poner un ejemplo, en un cajero automático. Posteriormente la máquina imprime el voto y este se deposita en una urna. Para su implementación en elecciones pasadas realizaron capacitaciones y hasta hubo viajes de la prensa puntana a otras provincias donde se celebraron comicios de esa forma para revisar su transparencia.

“Se instrumentó por decreto en las elecciones previas. Y hay un capítulo de la Ley Electoral provincial que establece la posibilidad de utilizarlo. Esto le daría una ordenanza definitiva”, agregó el concejal. “No es voto electrónico, es boleta única electrónica, el elector imprime la papeleta del voto de su preferencia y lo deposita en la urna. La máquina es solo una impresora con una pantalla táctil, pero el voto siempre es en papel impreso con el nombre y número de lista del candidato”, remarcó Macagno.

Dos modelos de boleta

En el encuentro se había convocado a los partidos políticos para referirse al proyecto alternativo de boleta única papel del concejal Roberto González Espíndola e indefectiblemente discutir el decreto del intendente Enrique Ponce que de alguna manera “saltó” al Concejo Deliberante para reglamentar ese mismo sistema. Otros concejales que participaron fueron Johana Sosa, Ayelén Mazzina, Norma Rosales, Guillermo Araujo y Federico Cacace. Entre los partidos dijeron presente el PJ, Compromiso Federal, Libres del Sur y el PRO, entre otros.

La comisión de legislación continuará analizando ambas propuestas, de papel y electrónica. No es claro que sucederá con el decreto. Mientras que algunos concejales como González Espíndola y Macagno plantearon que es nulo, ya que no está contemplado como opción dentro de la Ley Electoral provincial, por lo que no tendría respaldo legal, otros como Javier Suárez marcaron que el intendente tiene poder de veto de lo que decida el Concejo y que el decreto está vigente.

Suárez fue quien presidió la comisión e indicó que se llamará a próximas reuniones y que se invitará a más partidos políticos. Tampoco descartó el llamado a las autoridades municipales. “Fue interesante contar con la presencia de gran cantidad de partidos. El decreto de la boleta única papel ha generado suspicacia y doble interpretación en algunos partidos políticos y creemos que el Concejo Deliberante las debe zanjar”, afirmó.

Entre ambas propuestas debatieron los apoderados por más de dos horas. Del PJ, Compromiso Federal y PRO se mostraron a favor de la vía electrónica. Libres del Sur, el GEN, el Movimiento de Acción Vecinal y González Espíndola prefirieron la versión papel.

Federico Cacace, del oficialismo municipal, algo en soledad, defendió el cambio de un sistema al otro. Los apoderados de San Luis Somos Todos, la fuerza política del intendente, se ausentaron del encuentro a pesar de ser invitados. “Así como auguraban las siete plagas de Egipto con la implementación del sistema de boleta electrónica, la elección se dio de manera correcta. Eso no quita que podamos ir a un sistema superador que es la boleta única papel”, justificó el legislador.

Este consiste en una plantilla única, con todos los candidatos, en este caso a intendente y concejales, que se marcan con tildes. Destacó que será mucho más simple la capacitación y planteó como modificación eliminar la opción de “lista completa”, que está incluido en el decreto del intendente y el proyecto de González Espíndola para evitar impugnaciones. También marcó que será más económico para la Comuna implementarlo.

Macagno fue apoyado en su sistema por existir ya un entrenamiento previo de la ciudadanía de la capital en los últimos dos comicios y por la rapidez en el conteo. También recordó el bajo porcentaje de impugnaciones que ocurrieron en los comicios. Y criticó algo que fue compartido por varios ediles y fuerzas políticas en los acotados tiempos para capacitar e informar el electorado de un nuevo sistema. Las elecciones son el 10 de noviembre, es decir poco más de tres meses y dos semanas.

Raúl Laborda, del GEN y ex legislador provincial y municipal, planteó otra postura. Marcó que más allá del debate entre las fuerzas políticas, la facultad de llamar a elecciones es del intendente. Pero si este llamado no tiene un marco legal que lo respalde, como ocurriría con la implementación del sistema por decreto para estas próximas elecciones, puede desembocar en conflictos institucionales graves, como fue el caso de la "doble intendencia" en la década pasada, originada según él cuando el por ese entonces intendente Carlos Ponce "llamó mal a una elección".