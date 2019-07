Merlo: multas de hasta 73 mil pesos por tirar restos de podas en la vía pública

Los restos de ramas, malezas y pasto comenzaron a verse nuevamente en las veredas y espacios verdes de Merlo, lo que ocasiona serios daños a toda la comunidad dado que se traducen en los principales focos para la formación de microbasurales dentro del ejido urbano, dicen desde el Municipio.

Para evitar que esta situación se siga dando, la Intendencia a través de la Secretaría de Medio Ambiente comenzará a aplicar serias multas a la gente que encuentre realizando esta acción. Según se informó, los montos irán desde cerca de los 10 mil pesos hasta los 73 mil, teniendo en cuenta el grado de la infracción.

Desde el 2017, a través de la ordenanza 0777 del Concejo Deliberante, se establece: “Queda prohibido arrojar basura y desperdicios (poda) en la vía pública, calles y veredas de todo el radio urbano y zona rural, espacios verdes públicos, zonas de esparcimiento y arroyos”. Y que por esta razón se dispone que toda la basura “que no corresponda a la categoría Residuos Sólidos Urbanos es responsabilidad del frentista, quien deberá dar correcto tratamiento y destino final”.

El secretario de Medio Ambiente, Aníbal Cataneo, explicó que se encuentran en el período de poda en la localidad, que comenzó en mayo y se extiende hasta agosto. Por este motivo, empezaron a detectar que en algunas zonas de la ciudad y en la periferia se han tirado restos de ramas. “El problema es que cuando dejan estos restos de poda, después se van sumando otros tipos de residuos como chatarra, orgánicos y plásticos, que generan microbasurales. Estos, a su vez, con el tiempo se transforman en el lugar de anidación de alimañas, como los roedores que se transforman en un peligro para la sociedad”, manifestó.

El funcionario explicó que en la villa turística desde hace tres años existe un lugar donde se recicla la poda domiciliaria. “El Municipio creó el Centro de Chipiado, que se encuentra en Piedra Blanca abajo. En el lugar se reducen las ramas a astillas para luego transformar ese material en compos y lombricompuestos, que son comercializados”.

Cataneo indicó que, al igual que en la planta recicladora El Jote, donde se recibe la basura urbana, en este sitio también se debe pagar un canón para dejar la poda y que esta sea reducida. Asimismo, aseguró que ese importe no supera los 250 pesos por camión. “Los valores disminuyen según la cantidad de ramas que se dejan. Es importante recordar que los vecinos son responsables de los restos de poda y que no pueden tirarlos donde quieran, en especial al frente de sus casas, en las veredas, ya que estarían obstruyendo el paso peatonal”.

La normativa indica que las multas a los infractores se calcula de la siguiente manera: “Quien arroje residuos sólidos urbanos, residuos líquidos, desperdicios y podas por primera vez pagará una multa que va de los 200 a las 1.500 unidades de valor”, según explicó es en base al precio por litro de la nafta súper, el cual cuesta en este momento en Merlo 48,66 pesos. Por consiguiente, la multa mínima será 9.732 pesos y la máxima de 72.990 pesos, si el vecino es multado por primera vez. Para quienes sean infractores por segunda vez, el monto se duplica; y para aquellos que reincidan se quintuplica.

El secretario reconoció que no quieren llegar al extremo de aplicar este tipo de multas, pero para eso los vecinos deben colaborar en mantener limpia la ciudad. “Si una persona hace la poda de grandes árboles, por ejemplo de dos o tres, esto implicará que deberá abonar al podador entre 6 mil o 10 mil pesos, a eso se le suma el alquiler de un camión para sacar las ramas de su propiedad, que serán unos 3 mil pesos, lo que nos dice que va a invertir unos 13 mil pesos en todo el proceso, y no me diga que no va a poder abonar 250 pesos de camión para que lleven estas ramas al Centro de Chipiado para su procesamiento”, se preguntó Cataneo.