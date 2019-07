Quieren prohibir la venta de juguetes y videojuegos bélicos en la capital

Es un proyecto de la concejal Daniela Serrano. Contempla multas de hasta $4 mil para los locales que los ofrezcan.

La concejal Daniela Serrano presentó un proyecto para prohibir en la ciudad de San Luis la fabricación, distribución, exhibición y venta de juguetes y videojuegos bélicos en la ciudad, además de toda publicidad o difusión “que remitan directa o directamente a jugar a matar”.

Serrano, del bloque Frente Unidad Justicialista, amplió a El Diario de la República que la norma alcanzaría a jugueterías, regalerías, supermercados, shoppings, peloteros y la venta en la vía pública. En el caso de videojuegos, llegaría también a las recientes salas de consolas abiertas en la capital y a la venta de discos en cadenas comerciales.

La ordenanza entiende como juguete bélico a todo “elemento, objeto o instrumento que imite cualquier arma de fuego o artillería, armas blancas, arrojadizas, de puño, corte o asta”. También a “armas de guerra, tanques, aviones de combate, barcos o granadas y réplicas de esposas o armas eléctricas”. En cuanto a los videojuegos alcanzaría “a los que tengan por objetivo la muerte o destrucción de personas o animales”.

El proyecto contempla multas de 4.375 pesos (1.750 Unidades Monetarias Municipales) a los comerciantes que incumplan la ordenanza y en el caso de que infrinjan la norma tres veces, la clausura del local. A su vez prevé una sanción menor en el caso de que se trate de un vendedor ambulante, de 437 pesos (175 UMM).

“Es importante la distinción en la multa, porque el impacto que puede tener en un vendedor ambulante es distinto al de un hipermercado o shopping”, aclaró. Lo que se recaude de las sanciones tendrá como fin campañas de concientización en la ciudad durante el mes del niño, en agosto. De ser aprobada, los comerciantes tendrán un período de 60 días “para que puedan repensar sus estrategias comerciales”.

La concejal explicó que la iniciativa surgió de una observación personal. “Veo que entre los niños y niñas, los míos y de mi familia se han naturalizado los juegos con violencia, como si la violencia fuera un juego. Ahí tenemos mucha responsabilidad los adultos y las instituciones que nos alertamos de esta situación, que puede tener repercusiones en lo que van creando en sus cabecitas respecto a lo que es jugar”, justificó.

“Queremos resguardar la niñez. El proyecto tiene ese espíritu, que podamos repensar qué tipo de juegos y de esparcimientos estamos brindándole a los más pequeños”, remarcó. El proyecto será analizado ahora por la Comisión de Legislación e Interpretación del Concejo.

“La idea es poder convocar a todos los sectores involucrados, sobre todo a los comerciantes y por supuesto a fundaciones y organizaciones que traten cuestiones referidas a la niñez, para poder tener una puesta en común del proyecto y al momento de emitir un despacho sea con el mayor consenso posible”, aclaró la legisladora.

Hay dos cuestiones adicionales a tomar en cuenta. En primer lugar, no existirá un límite específico de edad para la prohibición. “Directamente pedimos prohibir la comercialización de juguetes y videojuegos. Por ahí hay adultos que van y compran y siempre los juguetes son para los niños”, contestó. Por otro lado, no establece restricciones en la venta online. “Ese tipo de oferta es un problema que tenemos con varios temas en el Concejo. Hace poco se dio la misma discusión sobre la venta de pirotecnia por esa vía. Es un problema que no tenemos solo en San Luis, sino a nivel nacional y que requiere de regulaciones mucho más generales”, justificó.