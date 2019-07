Arturo Vidal: “El partido frente a Argentina no tiene ninguna importancia”

El mediocampista y figura del seleccionado chileno Arturo Vidal aseguró que el partido del próximo sábado ante Argentina por el tercer puesto de la Copa América "no tiene ninguna importancia" ya que significa "pelear por nada".



Luego de la derrota ante Perú (3-0) en la semifinal, uno de los líderes del actual bicampeón sudamericano le restó importancia al choque del sábado en San Pablo ante Argentina por el tercer puesto.



"Es un partido en el que se pelea un tercer lugar que no tiene ninguna importancia. El tercer lugar es pelear por nada", expresó el "Rey Arturo" en declaraciones que recoge el diario La Tercera de Chile.



El compañero de Lionel Messi en Barcelona, de España, sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante el duelo ante Perú y seguramente será baja para el seleccionado que conduce el colombiano Reinaldo Rueda.



"Me destruí el tobillo. Me duele mucho, pero son cosas de uno. Estoy triste por el grupo, pero seguimos más unidos que nunca", manifestó Vidal.



La "roja" se trasladará de Porto Alegre hacia San Pablo esta tarde y mañana se entrenará en el predio de San Pablo desde las 11.



El partido por el tercer puesto se jugará el sábado a las 16 en el estadio Arena Corinthians.