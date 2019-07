Piden incorporar cursos de RCP para obtener el carnet

El concejal del Frente Unidad Justicialista, Roberto González Espíndola, presentó el lunes un proyecto de ordenanza para que los conductores que pretendan obtener la licencia de conducir o renovarla, deban realizar de forma obligatoria un curso teórico y práctico sobre técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Espíndola comentó que este proyecto tiene la finalidad de brindarles las herramientas a los ciudadanos para saber actuar ante una situación de emergencia médica. Además, destacó que la idea es modificar la Ley de Tránsito municipal, ya que él cree que es una adhesión parcial. "Aparte de las pruebas comunes que deben realizar los conductores para obtener la licencia, sería bueno que se incorpore el curso de RCP", dijo Espíndola, quien resaltó que es un tema que está en la agenda social de la Argentina y que ha sido tratado por diferentes cámaras, como por ejemplo en Tucumán en donde se aprobó y desde mayo la implementa.

Jorge Reyes, especialista en primeros auxilios, comentó que en 1992 ingresó como bombero voluntario en Quilmes, Buenos Aires y contó que en las escuelas a los niños a partir de los seis años ya les enseñan técnicas de RCP y primeros auxilios, para que sepan reaccionar a tiempo. "Cuando un ciudadano sufre un paro cardiorrespiratorio se produce una repentina detención de la respiración y del latido del corazón. El primer auxilio que recibirá será de la persona que esté a su lado, que lo ayudará hasta que llegue el servicio de emergencias", detalló Reyes.

Expresó que los primeros seis minutos son vitales porque al individuo no le llega oxígeno al cerebro y si eso sucede puede tener secuelas irreversibles. "Pasados los diez minutos sin recibir un masaje cardíaco bien realizado las posibilidades de sobrevida empiezan a caer rápidamente. Por eso se le llama diez minutos de platino", precisó Reyes, quien resaltó la importancia de que los conductores sepan estas técnicas de reanimación.

El especialista manifestó que tanto en la provincia de Buenos Aires, como también en los países limítrofes ya se aplica esta normativa. "Los mismos establecimientos educativos tienen materias curriculares en primario y secundario sobre esta temática", explicó el autor del libro "Maniobras de Rescate", que fue declarado de interés legislativo municipal en San Luis.

"A nivel mundial los ACV y los accidentes de tránsito ocupan el primer lugar. Los dos son prevenibles, por eso hay que generar concientización en los ciudadanos y sobre todo prevención tanto en grandes como en chicos", señaló Reyes.

En coincidencia, Espíndola precisó que el Ejecutivo municipal, por intermedio de seguridad ciudadana o la dirección que se establezca, deberán firmar un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para capacitar al personal y así luego brindar el curso teórico y práctico de RCP.



Manifestó que los que tengan formación académica, como por ejemplo los médicos, no necesitarán realizarlo porque se presume que tiene los conocimientos básicos. "Si un ciudadano común quiere renovar el carnet tendrá que acreditarlo con un certificado para no hacerlo. Actualmente los que tiene la licencia profesional transportan cargas peligrosas y otros conducen colectivos. Estos grupos rinden el curso de RCP y en caso de no aprobarlo no sacan la licencia", acentuó el edil

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Argentina, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, con un 33 por ciento de las muertes totales en el país. Además, el 80 por ciento de los casos de enfermedades cardiacas y eventos cerebrovasculares pudieron ser prevenidos.