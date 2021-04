Habrá que aprender RCP para obtener el carnet de conducir

Las personas que tramiten su carnet de conducir por primera vez no solo tendrán que rendir las instancias teórica y práctica que normalmente solicita la Municipalidad, sino que además deberán realizar un curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para obtener el permiso. Así lo establece una ordenanza que obtuvo el visto bueno del Concejo Deliberante en la última sesión ordinaria. Las clases serán gratuitas y con una duración de dos horas.

La normativa que presentó Cambiemos (actual San Luis Unido) hace poco más de dos años, y que obtuvo el apoyo de forma unánime de los ediles el martes pasado, todavía no entra en vigencia. El documento pasó al Ejecutivo, que será el órgano encargado de reglamentarla. Asimismo, Pablo Muract, concejal del bloque Unidad Justicialista y presidente de la comisión de Movilidad Urbana que analizó la ordenanza, comentó: "Le dimos la posibilidad al Municipio de que si en algún momento se sobrepasa la demanda de estos cursos, cosa que suele suceder a principios de año por la cantidad de gente que saca el carnet o si el contexto sanitario no lo permite, puede posponerlo para que no se suspenda la entrega de las licencias", indicó.

Lo concreto es que estas capacitaciones estarán a cargo del personal de Defensa Civil y no tendrán costo para la comunidad. Solo serán obligatorias para quienes soliciten el permiso por primera vez, mientras que para los vecinos y las vecinas que hagan la renovación, será opcional. "Si hay usuarios que están interesados y quieren hacerlo, no habrá ningún problema, de hecho, mucho mejor", consideró el legislador. A su vez, estarán exentos los profesionales de la salud, las fuerzas de seguridad, los bomberos y quienes acrediten que ya cuentan con conocimientos básicos sobre la técnica y los primeros auxilios.

Mientras haya más gente instruida en el tema, mejor para la sociedad, porque es sinónimo de que nos cuidamos (David Lorré)

Otro de los apartados de la ordenanza propone acondicionar las oficinas donde realizan el trámite con imágenes relacionadas a los siniestros viales. Muract señaló que "esto suele tener buenos resultados y ayuda a la concientización de los futuros conductores y conductoras", dijo y añadió: "Vinculado a eso, avanza una iniciativa que planteamos como sugerencia, que es hacer un acto de entrega con mayor visibilidad, al que puedan asistir sus familiares y gente de la Municipalidad, para hacer hincapié en los riesgos y la responsabilidad que significa estar detrás de un volante".

Para el coordinador de Defensa Civil, David Lorré, adquirir conocimientos de este tipo puede ser vital para salvar vidas y es necesario otorgar herramientas claves que sirvan a la hora de sufrir un accidente de tránsito. "Mientras haya más gente instruida en el tema, mejor, porque eso es sinónimo de que nos cuidamos entre todos. Saber qué hacer frente a un siniestro es esencial", dijo.