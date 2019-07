Villa Mercedes: la mamá de la víctima pide celeridad en la causa por abuso

Jugó con la ilusión de cumplir el sueño de su hija de ser cantante. La madre de una adolescente de 15 años, quien denunció hace tres años a un productor artístico por abusar de su hija menor, pide celeridad en la investigación. Espera que el imputado, J.O.G., se presente a la declaración indagatoria en el Juzgado Penal 1 de Villa Mercedes. Está citado para el próximo 11 de julio, informó Martín Leguizamón, el abogado que la Secretaría de Estado #NiUnaMenos le designó a la víctima.

Tanto la denunciante, su hija y el acusado, a quien apodan "Jopo", son de Villa Mercedes. Ellas conocieron al sospechoso en las grabaciones de un reality en el que los participantes cantaban para ganar la grabación de un disco en La Casa de la Música. Él era camarógrafo y su hija, una de las participantes, contó la mujer.

Según relató la denunciante, al finalizar una de las grabaciones, el hombre se acercó a su hija y le dio su número de celular. Le dijo que era productor y que la podía representar. La adolescente y su madre aceptaron. El hecho de que él tuviera dos hijos de la misma edad que la niña les dio confianza. En ese entonces, la víctima tenía 12 años.

Fue así que comenzaron con ensayos de canto en la casa de “Jopo”, a donde la chica siempre iba acompañada por su madre. Al tiempo, fueron a Santa Rosa del Conlara a hacer un demo en una casa de grabación. Estuvieron tres días en la localidad y se hospedaron en lo de unos familiares del hombre.

Las familias forjaron una relación: compartían festejos, comidas y salidas. La víctima hasta se quedaba a dormir en la casa del sospechoso, por la amistad que tenía con los niños de él. “Jopo” también la llevaba y la iba a buscar a la escuela.

Tal era la confianza que le tenía, que la mujer comenzó a dejar que su nena fuera sola a la casa del hombre, para compartir tiempo con los chicos de él. La nena lo veía como un padre, dado que el suyo había fallecido cuando tenía cinco años.

Pero el 3 de septiembre de 2016 esa confianza se desmoronó por completo. La mujer se enteró de que su hija había sido abusada por él. “Una sobrina me llamó porque quería hablar conmigo. Fui y me dijo que su hijo, con quien mi hija tenía mucha confianza, le había contado que ella le había dicho que J.O.G. la había besado y que estaba mal porque no sabía qué hacer”, contó la mujer.

Para ese entonces, ella había notado comportamientos raros en su hija. “Ya no quería ir más a ensayar a la casa de él ni que la llevara a la escuela”, señaló. Esperó que la niña regresara de la escuela y le preguntó sobre el tema.

La chica le confió que un día, cuando había ido a ensayar a la casa de él, el hombre la había abrazado fuerte y había comenzado a besarle la frente, las mejillas y la boca. En otra ocasión, el sospechoso le tocó la cola mientras ella y la hija de él bailaban. Se excusó diciendo que había sido "sin querer”.

Durante el tiempo que tuvo contacto con la víctima, J.O.G. le regalaba ropa, ofreció pagarle la ortodoncia y estaba atento a cada cosa que ella necesitara, dijo la denunciante. Para algunos parientes de la menor “era demasiado servicial con ella", tomando en cuenta que no era de la familia.

El relato de la adolescente en la Cámara Gesell fue creíble y contenía detalles de lo vivido. Demostró que comprendía lo sucedido.

La menor dijo que J.O.G. “era casi todo para mí, el padre que yo buscaba”. Recordó que el hombre le dijo que “si no fuera tan pendeja, le haría muchas cosas”. También que varias veces le pegó en la cola y le dijo que lo hacía jugando, que le tocaba las piernas y se le acercaba mucho.

Señaló que en una ocasión le dijo que abriera una carpeta en la computadora para escuchar unas pistas nuevas y que cuando ella lo hizo vio que había videos pornográficos, en los que aparecía una menor. Contó que él le hablaba de sexo, de cómo tenerlo y que le decía que le atraían la espalda y las manos de las mujeres y que a él le gustaban mucho las suyas.

La chica también reveló que luego de la denuncia y de darse cuenta de las verdaderas intenciones del hombre comenzó a autoflagelarse, para tratar de no pensar en lo que pasaba.