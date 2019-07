Indec: la construcción sufrió una baja del 3,4% en mayo

La actividad de la construcción bajó durante mayo 3,4% en relación con igual mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Con estas cifras, el indicador acumuló una baja del 8,9% en relación con enero del año pasado, uno de los momentos de mayor actividad sectorial, informó el organismo.



Las perspectivas de reversión de la baja no llegarían hasta agosto inclusive, ya que el 50 % de los empresarios que mayormente se dedican a la obra privada anticiparon a una encuesta que realizó el Indec que no creen que la actividad vaya a crecer hasta agosto inclusive.



Otro 10,4% consideraron que se reactivará, mientras que el 39,6 % restante no anticipó mayores cambios.



En tanto, entre los empresarios que se dedican a la obra pública, el 52,8% de los consultados por el Indec anticiparon que la actividad disminuirá hasta agosto inclusive, contra solo un 2,8% que prevé alguna mejora, mientras que el restante 44,4% no vislumbra mayores cambios.



Télam.