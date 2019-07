Un testigo complicó al acusado de asesinar a tiros a un policía

El Facebook desde el que fue citada la víctima al lugar donde la asesinaron habría sido creado por el comerciante, dijo.

Este miércoles, en el sexto día de audiencia en el juicio por el homicidio del auxiliar Rodolfo Domínguez, que se lleva a cabo en la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes, declararon solo dos testigos. Uno fue un ingeniero que analizó el material que otros peritos informáticos habían rescatado de los celulares, las computadoras y los dispositivos de almacenamiento secuestrados a la víctima y al acusado. El testigo que le siguió fue uno que ya no es policía, pero que cuando ocurrió el asesinato fue uno de los efectivos que participó de la investigación. El alguna vez inspector indicó que cuando rastrearon la cuenta de Facebook, desde la que había sido citado Domínguez a la esquina donde finalmente lo acribillaron a tiros, todos los caminos los condujeron a un hombre: Ricardo Ariel González, el acusado.

Pablo Adrián Colautti contó que en junio de 2015, cuando mataron a su camarada, se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones. El primer dato que encaminó las averiguaciones surgió, según recordó, de las conversaciones que Domínguez había tenido a través de Facebook con una mujer. El último chat que mantuvieron se había dado un rato antes del crimen, la madrugada del 27 de junio. En los mensajes, la mujer le decía al auxiliar que se encontraran en Guayaquil y Ardiles.

Cuando los investigadores hallaron esos chats en la computadora de la víctima la supuesta mujer figuraba como "Carmen Pereyra", pero lo cierto es que ese perfil había sido cambiado "una o dos horas después del homicidio", indicó Coulatti. Había mutado de nombre, de foto de perfil y hasta eliminado los contactos que tenía antes.

Pese a los cambios, en la red social, quedó "un material residual" que dio cuenta de los anteriores movimientos de esa sospechosa usuaria. "Llegamos a unas publicaciones que la cuenta había hecho en páginas de compra y venta, como Gitaneando. En algunas ofrecía autopartes de Ford Falcon y en otras decía 'vendo fernet Branca, a partir de las 23, a 170 pesos, comunicarse a tal número", rememoró el testigo.

En otra de las publicaciones hasta pedía el domicilio del juez Leandro Estrada. "Decía que era amiga de una persona que tenía problemas con el marido, que la había corrido de la casa, que la Justicia estaba lenta y que la causa la tenía el doctor Estrada. Decía que como en el juzgado no lo atendían preguntaba si alguien le podía pasar su dirección", puntualizó.

El ex inspector dijo que rastrearon el teléfono referido en esos mensajes y así llegaron a una abogada de apellido Aiello, especializada en causas de familia. "A nosotros no nos pareció que ella tuviera que ver con la causa, pero cuando la ubicamos le preguntamos por qué su número figuraba en esas publicaciones y nos dijo que quien divulgó su teléfono debió ser alguien que intentó vengarse de ella, porque la llamaban siempre a partir de las 23 y hasta le tocaban el timbre. No la dejaban dormir", aseguró.

La abogada les señaló dos personas que creía podían ser las responsables de esa especie de venganza. Sospechaba eso por lo conflictivo que había sido llevar adelante sus causas en el Juzgado de Familia. "Una era una mujer que ya ni siquiera vive acá y otro era Alexis González, el hermano del acusado. El hombre estaba en el penal por un problema de familia que tuvo y que terminó en un atentado contra la autoridad", aclaró el testigo.

Cuando los investigadores interrogaron a la ex de ese González y le comentaron qué averiguaban, ella les aclaró que el que "era hábil en las publicaciones y en la informática era su ex cuñado. De hecho relató que una vez el acusado creó un perfil falso de ella en Facebook y le había pasado a sus compañeros de trabajo de un supermercado fotos íntimas suyas teniendo relaciones con su pareja. "Esta mujer nos dijo también que su ex cuñado era esposo de Palacios, que trabajaba en la Comisaría del Menor", agregó.

Al poco tiempo, por voluntad propia, Fabiana Palacios se les acercó, afirmó Colautti. "Quería hablar con los investigadores porque en el entorno policial ya se sabía que Domínguez había sido citado por un Face y ella nos comentó que ese Face, de la tal 'Carmen Pereyra', la estaba mensajeando", recordó el ex inspector.

Le enviaba mensajes como "hay alguien que piensa en vos, te quiere, te extraña y está esperando a que te separes para decírtelo en persona" o "estás muy linda" y le mandaba fotos de Palacios en una fiesta. Como la ex de González no le respondía comenzó a insultarla.

A esa altura el acusado ya era el principal sospechoso del homicidio del auxiliar. A eso se le sumó el hecho de que, según Colautti, Palacios les confió que un tiempo antes del crimen le había revelado al comerciante que le había sido infiel con la víctima. Ese dato, en particular, se contradice con lo que declaró la ex de González el lunes pasado, cuando le aseguró al tribunal que le había hecho esa confesión a su ex un mes y medio después del asesinato.