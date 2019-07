Ayelén Rosalez recarga energías

En cada verano europeo, ella prefiere el invierno de San Luis. Ayelén Rosalez (24 años) comparte momentos junto a su familia y amigos. Disfruta de su tierra y descansa para afrontar un nuevo año en la competitiva División de Honor del handball femenino de España. Está en la Península Ibérica desde 2016: tras un paso de un año y medio en el Granollers de Barcelona, en las últimas dos Ligas defendió los colores del Balonmano Porriño de Vigo, en Galicia.

En la 2018/2019 su equipo terminó 10º entre 14 participantes con 18 puntos, producto de 9 triunfos y 17 derrotas. “A nivel colectivo nos fue mal, perdimos muchos partidos pero logramos mantener la categoría sobre el final. Fue un golpe que nos sirvió a todas, porque somos un plantel con gente joven y creo que suma para madurar y aprender. Y en lo personal, fue un año productivo, en donde crecí mucho en todo aspecto. Y ahora estoy con muchas ganas de volver a entrenar porque habrá nuevo entrenador, también una renovación de compañeras y eso nos mantiene con ilusión”, contó.

Con el objetivo claro

Ayelén nació en San Luis y empezó a jugar a los 10 años en Handball San Luis con Waldo Pescara y Carla García como entrenadores. A los 13, tomó la primera gran decisión de su vida cuando se fue a Villa Dolores para jugar en Comercio en el torneo cordobés. Allí debutó en Primera y pasó a Municipalidad de Alta Gracia, desde donde pegó el salto al balonmano español.

“Irme sola no fue fácil. Dejé todo lo que vive cualquier adolescente. Es más, cursé el secundario libre, no tuve viaje de estudios, no tuve las típicas juntadas con mis compañeros de clase. Fue una etapa que no viví porque elegí el handball. Tuve golpes pero mis viejos siempre estuvieron ahí con una premisa: si en el deporte te va bien, el estudio debe ser igual. Y así terminé el colegio y ahora estoy por sacar una diplomatura en gestión deportiva y eso me hace feliz. Pienso terminar con eso y estudiar algo más, relacionado con esto, en España”, detalló.

A la tierra de Messi

En 2014, la arquera de San Luis jugó el Mundial Junior en Croacia con la Selección Argentina. Y como suele ocurrir en toda competición internacional, siempre hay entrenadores que buscan talentos. Y a Rosalez le vieron condiciones. “Estaba el técnico del Granollers de España, que buscaba una arquera de mi tipo. En ese momento no tenía lugar en el equipo para llevarme, pero en febrero de 2016 me llamó para incorporarme. Cuando llegué allá empezaron a trabajar conmigo porque el club tenía una escuela de arqueros. Esa mitad de temporada fue muy productiva para mí. Los primeros meses fueron duros, pero crecí muchísimo en el aspecto personal y deportivo. No me costó adaptarme porque estaba acostumbrada a vivir sola y tuve la suerte de conocer buena gente así que no costó. Claro, hay momentos en donde querés tomarte un avión y volverte. Pero hasta el día de hoy digo: esto es lo que elegí, es lo que quiero y me recupero al instante”, recordó.

De todas maneras, recalcó que la explosión como arquera llegó en la siguiente temporada, la 2016/2017, “la arquera titular se operó del hombro y la responsabilidad cayó en mí y en otra chica que había fichado. Las dos sumamos minutos, pero en esa temporada me consideré titular”.

De Cataluña a Galicia

El club Balonmano Porriño, en la ciudad de Vigo, fue su nuevo club desde la 2017/2018. “Fue una decisión del Granollers que no continúe. Surgió la oferta de Vigo y allá fui. La ciudad es más chica, más como un pueblo y la gente súper familiar. Tienen su idioma, el gallego, pero entre medio hablan español. Siempre me hicieron sentir bien ahí como así también en Barcelona”, contó.

Ayelén Rosalez no es la única sanluiseña en la máxima división del handball español. Allí también está Joana Bolling, en el AULA Valladolid. “Si bien vivimos en diferentes ciudades, siempre nos hablamos, nos preguntamos cómo estamos. A ella la conocí antes de jugar al handball. Vivíamos en el mismo barrio. Somos amigas desde muy chicas”. Esta temporada se enfrentaron en dos oportunidades y en ambas ganó el equipo de Bolling, “tienen un equipazo, fueron una de las revelaciones del torneo”, detalló Ayelén.

San Luis, siempre presente

Ayelén disfrute de su presente, entiende que su lugar hoy es el “Viejo Continente” y que aún le restan muchos sueños por cumplir. Pero tiene claro que algún día quiere volver a San Luis, “más allá de que en Córdoba crecí mucho en la parte deportiva, acá es mi casa. Cada año que vuelvo tengo contacto con el handball local. Me gusta ver cómo evolucionó el deporte. Y una de las personas que se encarga de motivar a los chicos y que constantemente inculca que se puede, es Waldo Pescara. Todo lo que es el handball en San Luis, en parte se lo debemos a él. Ama lo que hace y le dedica todo a este deporte. En estos días también estuve en el Santo Tomás con las chicas y la ilusión que tienen de compartir un entrenamiento conmigo me pone súper contenta, a una la llena de energía”, relató.

Ayelén tiene la ilusión de completar otro gran año en España con el Balonmano Porriño. Deberá presentarse el lunes 29 de julio para iniciar una nueva pretemporada. Y llegar de la mejor manera al inicio de la Liga, el 7 de setiembre ante BM Alcobendas en condición de local. Mientras tanto, disfruta cada instante en San Luis.

La ilusión 'Albiceleste'

Como toda jugadora de elite, Ayelén Rosalez siempre soñó con vestir la camiseta argentina. Y lo consiguió en categorías formativas, con torneos internacionales incluidos. Y en los últimos meses se abrió una nueva puerta en la Mayor: fue citada y estuvo concentrada con “La Garra” en Madrid, a fines de setiembre. Allí también estuvo otra puntana: Joana Bolling.

“Y ahora en junio estaba citada nuevamente a los entrenamientos con “La Garra”. Pero al final de temporada tuve un par de molestias en la rodilla, me hice estudios y me salió un desgaste en el cartílago y una microrrotura en el tendón del cuádricep, entonces llamé a “Dady” Gallardo (DT de la Selección femenina de handball) para decirle que no me iba a poder presentarme en los entrenamientos. Fue una decisión difícil porque me hace una gran ilusión vestir la camiseta argentina. Pero primero está el físico y cuando dice que no, hay que escucharlo. Era arriesgar muchísimo y no puedo hacerlo a mi corta edad”.

Ayelén continúa la rehabilitación en San Luis y espera recuperarse lo antes posible. Y si bien sabe que se pierde la posibilidad de estar en los Juegos Panamericanos “Lima 2019”, entiende que habrá más chances pronto, “Creo en mi trabajo y sé que lo estoy haciendo bien. Si se me tiene que dar, me van a citar nuevamente”, concluyó.