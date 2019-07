UNSL: ADU pidió la renuncia de los funcionarios responsables de la mala liquidación

Descontaron dinero a unos 1.800 docentes por sumas de hasta 10.000 pesos. Además los sueldos fueron mal liquidados durante tres meses y lo informaron casi tres semanas después de las elecciones.

Tras lograr la restitución del dinero descontado por errores en la liquidación de los sueldos de junio, los docentes de la UNSL acordaron en una asamblea con los afiliados de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) pedir la renuncia de los funcionarios responsables de las áreas de Hacienda y de Dirección Financiera. Además solicitaron no devolver el dinero como lo habían planteado las autoridades universitarias y pedir que se haga la revisión de los sueldos en paritarias, que será el miércoles después del mediodía, según informó el secretario general de ADU, Diego Costa. Es que durante tres meses consecutivos se les liquidó mal el sueldo con un excedente correspondiente a unas sumas remunerativas no bonificables que ya estaban en blanco.

Otro de los ítems que se acordó en la asamblea de anteayer fue que se realice una auditoría con participación del sindicato donde se revisen los sueldos pagados desde octubre del año pasado, "porque desde ese momento, cuando firmaron el acta salarial las otras federaciones con el Gobierno, se empezaron a recibir sumas en 'negro' y 'gris', ahí se complicó todo el proceso de liquidación y hay muchas dudas en los pagos hechos, en particular en los últimos meses. Así que se planteó que es imprescindible una revisión de todo eso y a su vez que se suspendan los futuros descuentos y que devuelvan lo descontado hasta el momento", manifestó Costa.

Aseguró que plantearon que se ponga en duda todo el proceso de pago y que se revise cada salario, que se haga una investigación y la renuncia de los funcionarios responsables. "El gran problema fue que se avisó un día antes del pago de los sueldos, esto se hizo con un mail en el que había que entrar a un link hacia la página de liquidación de haberes y ahí había que entrar a otro link para enterarse de la novedad, esto a cinco días hábiles del receso invernal. No había sido informado a los gremios, ni tratado en paritarias por lo tanto pedimos que todo se aborde ahí. Pedimos que se haga la devolución mientras se llevan adelante los puntos resueltos en asamblea", comunicó.

Anteayer las autoridades acordaron devolver lo descontado, esto se hará efectivo entre jueves y viernes a todo el personal sin hacer el trámite del pedido individual de cada docente como lo había propuesto la UNSL en su momento.

"La gente no sabe cuánto cobra porque no hay una manera directa de sacarlo y además los instructivos de liquidación llegaron desde la Secretaría de Políticas Universitarias hasta con dos meses de demora o sobre la fecha, por lo que en algunos casos no se llegaron a liquidar los aumentos y se pagaron hasta dos meses después, mientras que en otros se cometieron errores por hacerlo sobre la fecha límite", expresó.

El titular de ADU indicó que el débito que realizó la UNSL sobre los haberes de los docentes osciló entre los mil y 10.000 pesos, correspondientes a dos tercios de las sumas totales mal liquidadas.

A través de un comunicado la UNSL informó que la devolución se hará efectiva a la totalidad de los docentes, que son unos 1.800 en las tres sedes que la casa de estudios tiene en San Luis, Villa Mercedes y Merlo.