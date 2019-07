De la Rúa se encuentra internado y su estado es “delicado”

Así revelaron allegados al ex presidente que ingresó al centro médico del norte en Buenos Aires por una serie de complicaciones en su salud.

El ex presidente Fernando de la Rúa fue internado en las últimas horas en un centro médico del norte del Gran Buenos Aires por una serie de complicaciones en su salud y se encuentra "en estado muy delicado", dijeron este lunes allegados al ex jefe de Estado.



De la Rúa habría vuelto a sufrir problemas coronarios y renales que demandaron su urgente internación, expresaron las fuentes de su entorno.



Los allegados al ex mandatario dijeron que está alojado en el instituto Fleni del partido bonaerense de Escobar y que "se encuentra en estado muy delicado".



De la Rúa ya había tenido que ser asistido por problemas similares en enero y mayo pasados; en 2018 fue sometido a una angioplastia tras un infarto y en 2016 fue operado de un tumor en la vejiga con resultado favorable.



De la Rúa -de origen radical- fue varias veces senador nacional, jefe de Gobierno porteño y Presidente de la Nación por la coalición Alianza desde 1999 a 2001.

Télam