El conductor que causó graves heridas a un joven seguirá preso

Un fiscal opinó que no había sustento para darle el beneficio, y el juez rechazó lo solicitado por la defensa.

El joven conductor que causó graves heridas a un motociclista al chocarlo y que se fue del lugar sin prestarle auxilio, para denunciar falsamente que le habían robado el auto, no saldrá de la cárcel, al menos por ahora. El juez que entiende en la causa, Juan Manuel Montiveros Chada, rechazó el pedido de excarcelación que había hecho Santiago Olivera Aguirre, defensor de Hernán Emiliano Muñoz, según le confirmó ayer el propio magistrado a El Diario.

Días atrás, Sebastián Bustos y Cristóbal Alex Ibáñez, los abogados que representan a la víctima, Daniel Alejandro Miranda del Valle, presentaron un escrito oponiéndose a lo solicitado por la defensa de Muñoz, quien fue procesado el pasado 11 de junio por “Lesiones culposas agravadas, en concurso real con falsa denuncia".

Si bien su opinión no es vinculante –es decir, el magistrado no tiene la obligación de tenerla en cuenta al momento de resolver–, “en los considerandos, el juez ha tenido presente el rechazo que manifestamos”, le dijo ayer Bustos a este medio.

“Es muy prematura (una eventual excarcelación), ya que ni siquiera está clausurada la instrucción. El pedido del defensor se funda en que supuestamente no existe riesgo procesal objetivo, cuando en realidad sí existió. Muñoz se fugó para hacer una falsa denuncia y tener así una coartada. Una vez que se entorpece el accionar de la Justicia, ya existe objetivamente el riesgo. Y de hecho, así lo consideró el juez cuando ordenó la detención y luego, cuando lo procesó con prisión preventiva”, había argumentado días atrás Bustos.

“Además, (el defensor) refiere que no hay riesgo de fuga por el arraigo y porque supuestamente Muñoz trabaja en un comercio. Pero el propio imputado dijo en la declaración indagatoria que es desempleado”, agregó Bustos en aquella oportunidad.

A las razones que Bustos esgrimió para expedirse por el rechazo, Ibáñez sumó otra. “Ahora, ya no serían más ‘Lesiones culposas’. Serían ‘Lesiones graves en concurso real con la falsa denuncia’. Acreditamos con un certificado del Hospital San Luis que Miranda está internado y el diagnóstico. Y a su vez, pedí que libraran oficio (al hospital) para que digan si lo que presenté es así”, dijo.

Los abogados de Miranda también citaron jurisprudencia. Uno de los casos mencionados es el de Esteban Rojos, el conductor que el 25 de junio de este año fue condenado a tres años y dos meses de prisión por la Cámara del Crimen 2 de San Luis.

Rojos, quien iba al volante de un auto, embistió de atrás la moto en la que una policía que acaba de salir de trabajar, Lorena Gatica, volvía a su casa, el domingo 4 de setiembre de 2016. Rojos manejaba alcoholizado e intentó irse del lugar. “En su momento, en esta misma etapa procesal, a Rojos le denegaron la excarcelación”, refirió Ibáñez.

“Si Muñoz interfirió a la Justicia por un delito menos grave, imaginemos ahora. Ya quiso cambiar el rumbo de la investigación y no lo pudo lograr. No hay garantías para que el juez crea que en libertad no lo va a seguir haciendo”, consideró Ibáñez.

Según explicó ayer el juez, tal como indican los procedimientos, él debía correrle vista al fiscal –en este caso es Esteban Roche–, para que opinara al respecto del pedido de la defensa. “Roche dijo que antes de dar la opinión, había que incorporar el certificado de antecedentes del procesado”, que fue agregado, comentó Ibáñez.

El representante del Ministerio Público Fiscal “consideró que no era procedente conceder la excarcelación en esta etapa del proceso”, contó el juez Montiveros Chada. “Después (el expediente) volvió al juzgado, para que yo resolviera. Lo hice sosteniéndome en que no ha variado la plataforma, aquello que valoré al momento del procesamiento con prisión preventiva en cuanto al riesgo procesal, en cuanto a la calificación por la que lo habíamos indagado, en cuanto a la falsa denuncia”, sintetizó el juez.

Dijo, además, que la defensa puede reiterar su pedido “todas las veces que lo considere, en las distintas instancias en las que se encuentre el proceso”.