La palabra que faltaba: Zambrano habló de su polémico arbitraje en Argentina Brasil

El árbitro Roddy Zambrano aseguró que "nunca" perdió "comunicación con el VAR" durante la semifinal de la Copa América que Brasil le ganó por 2 a 0 a Argentina y dijo que los encargados del videoarbitraje "no consideraron" que la jugada en la que Arthur derribó a Nicolás Otamendi en el área "daba para penal claro".

"Nunca perdimos comunicación con el VAR, no entiendo cómo se puede inventar eso, es totalmente mentira", manifestó el ecuatoriano, quien además indicó acerca de las jugadas polémicas "A mí el VAR nunca me notificó para acercarme. Estoy tranquilo porque di lo mejor de mi parte".

Zambrano aseguró que Leodán González, el árbitro uruguayo que estuvo como encargado en el citado partido, nunca le avisó desde la cabina del VAR de un posible penal de Arthur por un golpe sobre Nicolás Otamendi.

"En un tiro de esquina es muy complicado ver a 18 jugadores en el área que se sujetan, se empujan y yo vi cuando el jugador estaba caído, no la infracción. El VAR revisó y dijo que era una jugada gris. Otamendi también buscó chocar al defender y ese defensor hace lo suyo, pero quien propone y busca es Otamendi", dijo.

En diálogo con Super K-800, radio de Ecuador, añadió: "Tras revisarla el VAR determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla y no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro. Con el diario del lunes digo que me podrían haber llamado".

Al hablar acerca del presunto penal de Dani Alves sobre Sergio Agüero, dijo que para él fue infracción del delantero argentino sobre el lateral brasileño: "En esa jugada, ¿por qué no muestran la imagen atrás del arco? Agüero hace una falta temeraria. De esa jugada nació un contragolpe y anotó Brasil. Yo aprecié eso y mandé a jugar".

También opinó de Lionel Messi: "Se dedica a jugar y nunca tuve problemas con él. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones suyas luego del partido, pero cada uno tiene su opinión".

Finalmente Zambrano señaló: "El partido terminó bien y nunca se perdió el control del juego. Brasil fue superior en toda la fase de la Copa y sabíamos que el perdedor iba a buscar a algún culpable en este partido, en este caso el árbitro".