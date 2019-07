UNSL: amenazan con no tomar exámenes si no restituyen los salarios

Los docentes de la UNSL reaccionaron con igual contundencia ante el descuento que sufrieron de sus sueldos, debido a un error en la liquidación cometido por la Secretaría de Hacienda y Administración. Si bien la casa de estudios confirmó que restituirá el dinero, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), amenaza con suspender la toma de exámenes finales en agosto si la acreditación no se hace efectiva en los próximos días.

Así lo decidió durante la semana pasada casi un centenar de afiliados al gremio mayoritario de la UNSL, en una asamblea extraordinaria que fue convocada exclusivamente para tratar la quita sorpresiva de una fracción de sus haberes. La medida que fue comunicada por el Rectorado el día previo al cobro, a poco del receso invernal y después de casi tres semanas de celebrarse la elección de las nuevas autoridades, que asumirán en setiembre.

Según indicó el secretario general de ADU, Diego Costa, el descuento que hizo la casa de estudios fue de dos tercios sobre un total de sumas mal liquidadas, correspondientes al pago de incrementos salariales de 2018, blanqueadas este año, pero que también se continuaron pagando en "negro" y en "gris" durante tres meses. Cuando el Área Contable de la UNSL detectó el error, decidió unilateralmente descontar lo mal computado, prácticamente sobre la fecha de abono de los salarios y sin consultar a los sindicatos docentes.

"La propuesta de la Universidad es retrotraer el descuento, algo que se va a continuar discutiendo el miércoles (por mañana). No podemos definir qué va a pasar con este tema hasta no tener precisiones sobre lo que pasó, pero el reclamo del gremio es que no se descuente la devolución e investigar el estado general de los salarios", explicó Costa.

Los afectados por la intempestiva resolución del Rectorado de la UNSL fueron a unos 1.800 educadores, a quienes se les descontó de una sola vez hasta 10 mil pesos, lo que provocó el descontento generalizado del claustro docente, que el viernes se autoconvocó de manera espontánea en el Salón de los Escudos de la institución superior para exigir la marcha atrás de la medida y que las autoridades den una explicación detallada de la situación salarial de los últimos ocho meses.

Además, los damnificados solicitaron la renuncia de los funcionarios responsables del error de liquidación.