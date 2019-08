Le robaron el perro a un policía

Mariano Barizzoni Pinassi es policía en el sur de la provincia. En los diez años que lleva en la fuerza de seguridad le ha tocado escuchar las penurias de las personas que alguna vez sufrieron un robo, a las que seguramente les ha tomado las denuncias y ha tratado de ayudar. Pero hoy le toca estar de ese otro lado, del de la víctima. El fin de semana, mientras cuidaba de un hijo que tenía internado en Villa Mercedes, le robaron a "Hunter", el pastor alemán que había empezado a entrenar para la búsqueda y rescate de personas.

Hasta el momento, la única denuncia que ha hecho el efectivo fue a través de las redes sociales. En su cuenta de Facebook, además de contar lo que le pasó y difundir algunas fotos de su perro, ofrece una recompensa de 10 mil pesos para que le devuelvan su mascota.

El robo de "Hunter" fue entre el viernes y sábado. "Se aprovecharon que estuve con mi hijo con problemas de salud, internado ocho días en Villa Mercedes", escribió el policía de 34 años, que vive y presta servicio en Arizona.

Según trascendió, "Hunter" es un pastor alemán negro, de apenas un año. "Es un perro que se está entrenando para la búsqueda y rescate de personas por venteo", le contó Pinassi a InfoHuella. "Llevo tres días buscando a mi perro, que no es cualquier perro porque estaba en sus primeros pasos para ser el día de mañana una herramienta de trabajo", escribió en su Facebook.

"Me robaron todo... Las ganas, el confiar en la gente que transita por la calle en la que vivo, me robaron parte de mi felicidad y una parte de mi familia (...) La verdad, nunca pensé que me podría pasar una cosa así, por esa calle que pasan todos, gente laburante, que sale a hacer deportes, contratistas, cazadores", expresó el policía, que fue uno de los creadores de la división Canes en Arizona.

Quien tenga cualquier información sobre el canino puede comunicarse con su dueño al (02657) 15632820.