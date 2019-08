Formas frente a la realidad

La realidad política adquiere formas tan diversas, como intérpretes y ejecutores de esa realidad, sea posible citar. En Argentina, la política nacional muestra la mediocridad de quienes solo se fijan metas menores, cortoplacistas y rigurosamente atrapadas en escenarios electorales.

A tres meses de las elecciones presidenciales, todo se reduce a cruces de acusaciones, degradación de los discursos, chicanas, ignorancia o exhibición mediática, según convenga a quienes “forman opinión”, y ausencia de cualquier debate de fondo.

Todo es el ahora urgente, agotador y repulsivo, en tanto no resuelve los grandes dramas del país: millones de argentinos con hambre, millones excluidos, millones sin trabajo, millones sin esperanzas, millones hartos de la impunidad y los fracasos repetidos.

En otras geografías, y otras coyunturas sociales, la política puede ser muy edificante o convertirse en una decepción estrepitosa. Pero siempre, las formas que adopta ante la realidad, son un reflejo cabal de las intenciones de cada uno.

Luis Eladio Pérez aceptó el respaldo de la ex guerrilla FARC, (que lo mantuvo cautivo durante siete años antes de convertirse en partido político), a su candidatura a la gobernación del departamento colombiano de Nariño, como gesto de reconciliación.

“No quería seguir siendo rehén del rencor y asumí esa manifestación de apoyo como un acto reparador por parte de ellos, y la aceptación, como un acto liberador por parte mía”, dijo Pérez.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) indicó que ofrecía su apoyo a Pérez, candidato por una coalición del Partido Liberal y Colombia Humana; porque es el único candidato “verdaderamente comprometido” con la defensa del pacto que firmaron en 2016 con el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos.

Aunque manifestó tener dilemas morales, el ex rehén aceptó el apoyo. “Ya padecí la guerra y el resentimiento, y de ahí no salió nada bueno. Quiero ofrecer mi dolor para abonar la paz”, agregó. Colombia intenta sanar, por encima de todo. Esa es la gran noticia.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya una “estrategia” racista detrás de las diatribas que lanzó recientemente contra destacadas figuras negras, pero un legislador estatal lo acusó en un acto oficial de propagar “odio”.

“No tengo estrategia. Tengo cero estrategia”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, cuando se le preguntó sobre sus comentarios denigrantes. “No estoy enojado con nadie”, aseguró el mandatario. Trump denunció los “horrores” de la esclavitud en Jamestown, Virginia, al celebrar la fundación de la primera legislatura local por colonos ingleses hace 400 años. Pero el evento fue interrumpido y boicoteado por legisladores estatales negros, en medio de acusaciones de racismo en contra del mandatario.

“Recordamos a todas las almas sagradas que sufrieron los horrores de la esclavitud”, dijo Trump, sobre lo que llamó un “bárbaro comercio de vidas humanas”. Pero los legisladores negros del estado de Virginia boicotearon la conmemoración por considerarla “empañada” por el mandatario.

“Es imposible ignorar el emblema del odio y el desdén que representa el presidente”, dijeron en un comunicado, en el que denunciaron la “retórica racista y xenófoba” de Trump.

El presidente mostró poca moderación en las últimas semanas, en medio de una serie de insultos de fuerte contenido racial. Arremetió primero contra cuatro congresistas demócratas no blancas, y luego contra un respetado legislador demócrata negro de Baltimore y un reverendo activista por los derechos civiles y candidato a la nominación presidencial del Partido Demócrata en 2004.

Sus comentarios le valieron señalamientos de buscar profundizar deliberadamente las divisiones raciales en el país para complacer a su base de votantes blancos de clase trabajadora con miras a su reelección en 2020.

“Soy la persona menos racista del mundo”, declaró Trump. Pero agregó que el reverendo negro Al Sharpton, (última víctima de sus ataques), “sí lo es”, y criticó a Baltimore, dominada hace varios años por los demócratas.

El mandatario describió a esa metrópolis portuaria como un “desastre infestado de ratas y roedores” no apta para que vivan humanos.

Una encuesta de la última semana, dice que el 51% de los votantes en Estados Unidos piensa que Trump es racista, una percepción que entre los latinos sube al 55%. Según el sondeo, entre los votantes blancos esta impresión baja a un 46%, mientras un 80% de los electores negros cataloga al mandatario como racista.

