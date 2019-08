Piden que los taxistas tengan un solo trabajo

Otra vez, los taxis son noticia. El Concejo Deliberante de San Luis trabaja en las modificaciones de la ordenanza 3007, que es la que regula el trabajo del servicio del transporte semipúblico. El ítem que generó acuerdos y disensos entre los dueños de vehículos y choferes fue el que presentó el edil Juan Domingo Cabrera, en donde propone solicitar la negativa de Anses como constancia para asegurar que los conductores del servicio no tengan otros trabajos.

El proyecto fue presentado el jueves pasado. Volvió a despacho y será tratado en la sesión de la próxima semana. Entre los argumentos destacados por Cabrera, está el de la seguridad de los choferes y de los terceros. "Hay personas que trabajan en reparticiones del Estado o en fábricas y, cuando cumplen las horas de su jornada laboral, se suben a un taxi sin el debido descanso que se estipula en la Ley Nacional de Regulación y Seguridad Vial", aseguró el presidente del cuerpo legislativo.

"Al no encontrarse descansados para conducir un vehículo que transporta gente, representan un peligro para sí mismos y para terceros. Sabemos que hubo accidentes de tránsito producidos por personas que tienen otras actividades, y se puede concluir que es por no cumplir con las horas de ocio necesarias", agregó.

El integrante del bloque Unidad Justicialista calculó que la medida afectaría al 20 por ciento de las personas que conduce taxis, y agregó que hay 1.300 vehículos en la calle con 2.600 choferes. "No sucederá que todos los choferes se queden sin trabajo. Por el contrario, se podrán generar nuevas fuentes laborales, ya que si un empleado público es dueño de un vehículo deberá contratar a un chofer para que su negocio siga funcionando".

Jorge Fernández es el representante de la Asociación de Titulares de Taxis. En diálogo con El Diario, admitió que no conocía la propuesta, pero adelantó que no está de acuerdo y consideró que es un tema que los ediles deben consensuar y hablar con las partes. "Es una locura. Además, hay cosas más importantes para tratar. A la gente no le alcanza la plata y necesita llegar a fin de mes". En cuanto a los argumentos esgrimidos por Cabrera, la cara visible de los propietarios reconoció que "muchos taxistas trabajan por fuera y nunca les pasó nada", y manifestó que la próxima semana irá al Concejo para interiorizarse en la iniciativa.

En cambio, el ex secretario gremial del Sindicato de Peones de Taxis, Gastón Escudero, confesó que en varias oportunidades hablaron con Cabrera sobre el problema de la subocupación en el rubro y que comparten las mismas visión y preocupación. "Es cierto que la gente necesita trabajar en dos lugares porque el taxi no es rentable. Hoy, la Canasta Básica Familiar ronda los 31 mil pesos. Llevando pasajeros se gana alrededor de 19 mil", contó.

"Somos conscientes de que quienes manejan taxis además son empleados municipales, penitenciarios o trabajan en empresas privadas. También sabemos que son ellos mismos los que se oponen a la regularización de la situación de los choferes", explicó Escudero y agregó que apoya el proyecto, siempre y cuando la medida no perjudique a los trabajadores y permita que se generen nuevas posibilidades para otros que lo necesiten.

Además, el chofer denunció que "en algunos casos existe incompatibilidad entre las funciones de cada labor. Es decir, si un inspector municipal también maneja un taxi puede generar suspicacias con su accionar", concluyó.