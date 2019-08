Denuncian que una prepaga no cumple con la entrega de cannabis medicinal a un niño

Aseguran que OSDE lleva más de 20 días sin darle el remedio. La firma lo niega.

La familia Nesprias afirma que tiene tan solo cuatro días para poder seguir administrando gotas de cannabis medicinal a su hijo S., de 12 años. La epilepsia refractaria y las convulsiones que sufría, casi 300 diarias, prácticamente eran imparables. El cannabis se había convertido, desde 2017, en la primera respuesta efectiva que redujo los ataques a episodios apenas semanales. El frasco de 30 mililitros con el que cuentan para administrar en estas 96 horas es de una familia villamercedina, que se contactó con los Nesprias y ayer se lo cedió solidariamente. Denuncian que desde hace más de 20 días la empresa de medicina prepaga OSDE no le entrega el medicamento.

Según explicó la abogada patrocinante de la familia, Susana Placidi, la situación se agrava porque hay un fallo de orden federal que avala lo solicitado. Indicó que, en julio de 2017, el juez Esteban Maqueda ordenó la cobertura integral para otorgarle el cannabis a la familia afectada.

Debido a la urgencia, Esteban Nesprias, el padre del chico, decidió comenzar a pagar el medicamento, con tarjeta de crédito primero y por depósito directo después, a la empresa Federal Med, la única autorizada por el Anmat para proveerlo. Con base en Estados Unidos, el precio de cada frasco es de 1.264 dólares —equivalente a unos 57 mil pesos— y les duraba un mes y medio.

Esteban se encargaba de pagar el medicamento, viajar a Buenos Aires y retirarlo en la aduana. A cambio, esperaba el reintegro de la prepaga. Pero, según el padre de familia, la cobertura nunca fue integral: OSDE reconocía lo que consideraba era el precio del dólar en el momento de la compra, en base a la cotización del Banco Nación, y no lo que pagaba efectivamente Nesprias. Esto sumado a que nunca se hizo cargo de los pasajes de traslado.

La crisis económica hizo que a mediados de este año Esteban decidiera no seguir haciendo el trámite por su cuenta. El 1º de julio solicitó a la Justicia Federal que OSDE cumpliera con la compra y entrega del medicamento. Sin respuestas oficiales de la prepaga por casi tres semanas, el 19 de julio el padre presentó toda la documentación para que la entidad pudiera hacer el trámite de compra.

Allí comenzaron —según describió la abogada— idas y vueltas en las que nunca quedó claro si la prepaga iba a acceder al pedido o no. "La documentación ya estaba del 19 de julio. Recién el 30 de julio se comunicó un abogado y me dijo que necesitaba un poder para gestionar la compra en la aduana. Hicimos ese poder y se lo presentamos. Después me llama diciéndome que ellos no iban a hacer la gestión, porque así eran las indicaciones de las autoridades de OSDE, de Buenos Aires”, detalló Placidi, quien subrayó que el poder servía tan solo para el retiro de la sustancia en aduana, no necesariamente para iniciar las gestiones.

Para averiguar novedades, Placidi se acercó esta semana a la Justicia Federal y allí se enteró que directamente OSDE le ofrecía 1.200 dólares a la familia para que gestionara el medicamento por su cuenta. El problema son los plazos: a ellos se les acabó la provisión que tenían, y empezar a hacer todas las gestiones de vuelta les llevará más tiempo aún. “Es un padre de una familia de clase media, monotributista, sin relación de dependencia, con lo cual, irse a Buenos Aires y traerlo le cuesta tiempo para trabajar y pierde dinero”, describió la abogada.

"Han pasado más de 20 días, en los que la prepaga podría haber dicho ‘yo no lo voy a hacer, no lo quiero hacer’. Si hubiesen iniciado los trámites el 19, a la fecha ya tendríamos el cannabis acá", agregó. En toda la presentación, la familia había aclarado que tan solo le quedaba lo equivalente a 15 días de provisión.

Otra cuestión en la que se justificó la mutual era que ofrecía el dinero porque el trámite le llevaría 30 días y las gestiones de la familia serían más ágiles. “Mi cliente es una persona común, no tiene un medio más rápido de conseguir el cannabis que una empresa de medicina prepaga tan grande”, criticó.

Esteban Nesprias mencionó otros incumplimientos de la firma privada. Detalló que hace un año solicitó un almohadón antiescara para su hijo, muy necesario para que no se le produzcan más heridas, dado que está en silla de ruedas. Además, dijo que no le aceptan las facturas del transporte que utiliza el chico.

Néstor Nóbile, abogado que representa a OSDE, desmintió la mayoría de las afirmaciones de la abogada y de la familia. “OSDE siempre ha cumplido con la prestación del cannabis, en forma mensual y consecutiva durante aproximadamente estos últimos dos años. Ahora le ha propuesto al padre que le adelante el dinero para que él lo compre directamente o que la prepaga haga el procedimiento de compra con una autorización que tiene que extender él de manera directa y que ha realizado con fecha entre el 19 y el 25 de julio”, contestó.

“A este menor le otorga todas las prestaciones de acuerdo al plan médico obligatorio y por la complejidad y la situación de salud en la que se encuentra. Está acreditado judicialmente. Tengo whatsapps (con la abogada) de manera informal y está la comunicación del expediente, del que tomaron conocimiento”, remarcó.