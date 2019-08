Lo engañaron por teléfono y le quitaron 15 mil dólares

Eran muy amables. Educados. Se tomaron el tiempo necesario para explicarle por teléfono a José Gómez la supuesta nueva disposición del gobierno nacional respecto a la circulación de los dólares y lo que tendría que hacer él si no quería perder los ahorros que tenía en esa moneda. "El hombre que se decía gerente del banco era muy amable... Jamás, jamás pensé que podía ser algo así como lo que fue", le contó el jubilado a El Diario. Esa confianza lo llevó a entregarle 15 mil dólares a un joven, que fue hasta su casa haciéndose pasar por empleado del Banco Nación, pero que, en realidad, era parte de una banda de delincuentes que engaña a sus víctimas por teléfono con el clásico "cuento del tío".

Ahora, pensándolo en frío, el jubilado de 78 años y su esposa calculan que no se trató de un robo al voleo. Sospechan que hubo un trabajo de vigilancia previo, puesto que la llamada del engaño se dio cerca del mediodía, cuando la mujer había salido de su casa de Edison al 400, en el centro de Villa Mercedes, para hacer unos trámites, y su marido quedó solo.

En el instante que la mujer se fue sonó el teléfono fijo de los Gómez. "Atendí. Era una mujer, que manifestó ser mi hija", contó. José no lo dudó, pensó que quien estaba al otro lado de la línea era, en verdad, su hija que vive en Buenos Aires. Pero había un detalle: su voz, no era la misma que la de Noelia. "Le pregunté por eso y me dijo que estaba con unos problemas en la garganta. Pensé, 'bueno... en esta época eso es muy común'", recordó.

Aclarado eso, rápidamente la mujer le avisó que lo iba a poner al habla con el gerente del Banco Nación, que lo tenía al lado. "Me dijo que había una resolución del Gobierno que iba a invalidar los dólares", narró.

"Estoy en el banco y acá están dando los turnos para cambiar los dólares y los billetes de cien pesos, porque mañana salen de circulación y el dólar pierde el 40 por ciento del valor... Yo acá te paso con el gerente", le dijo la delincuente.

El supuesto bancario le pidió al jubilado que le pasara los números de las series de los dólares que tenía. "Me pidió varios números. Entonces me dijo que me daba turno para el 20 de agosto, a las 8:45, en el Banco Nación de acá, y que debía ir con los dólares para cambiarlos", precisó José. A cada rato, el presunto gerente le pedía que no cortara, que se mantuviera en línea.

Enseguida le propuso otra cosa. "Me dijo que se suspendía el turno y que el banco me iba a mandar a una persona a retirar el dinero y me iban a traer los dólares que cambiaba, que por favor mantuviera la línea abierta porque ya iba a venir esa persona", rememoró.

El engaño continuaba y para probarle que hablaba en serio quien se hacía pasar por bancario le dio hasta el número de decreto por el que el presidente Mauricio Macri había dispuesto el cambio en las dividas. El decreto era el 2341/1. El jubilado lo recuerda con precisión porque tomó nota de todo lo que le informaba el falso gerente.

"Me dio una cantidad de datos, de planillas de dólares autorizados del trámite, que son todos estos números", contó la víctima mientras le señalaba al periodista las anotaciones que tenía en dos hojas. "También me dijo que tenía que entregarle los billetes de cien pesos que tuviera en mi poder y me dio otro número de planilla de pesos argentinos y que todo era en función de ese decreto de la nueva ley de divisas", agregó.

Después de casi hora y media de llamada, mientras José continuaba al teléfono, tocaron a su puerta. Abrió. Era el supuesto empleado bancario que iba a buscar los dólares. "Me dijo que había estacionado un vehículo de seguridad más adelante. No sé, yo no lo vi", contó. Tampoco la manera en la que estaba vestido parecía la del empleado de un banco.

"Me llamó la atención que ahí nomás que le mostré la plata, la manoteó, la juntó toda así y la metió en un estuche escolar con cierre", relató. La víctima dijo que tuvo la intención de ir con él, de acompañarlo al banco, dado que el dinero era suyo. "No, no, quédese y cierre la puerta con llave", le contestó el joven, quien le aseguró que demoraría unos minutos en acercarle los nuevos dólares.

"Me dijo eso y se fue caminando", recordó el jubilado. En ese preciso instante el hombre empezó a dudar y llamó a su esposa. Cuando le contó lo que le había pasado, la mujer no lo podía creer. "Llamé al 911 y me informaron que tenía que hacer la denuncia en la Comisaría 10ª", indicó.

José tiene puesta toda su esperanza en que, a través de Telefónica, los investigadores puedan dar con el teléfono que utilizaron los delincuentes. De hecho ésa es una de las medidas que solicitó el personal de la seccional a cargo para detectar el número llamante, informó el comisario general Oscar Contrera, jefe de la Unidad Regional II. "Son muy escuetos los datos que aportó la víctima sobre la persona que fue a retirar el dinero, pero se está trabajando con el sistema de monitoreo de la provincia y el personal de Investigaciones realiza un relevamiento en la zona para detectar información que sea de interés para la causa", abundó.

El jubilado es consciente de que su exceso de confianza le jugó una mala pasada, pero también atribuye gran parte de la responsabilidad a los efectos de un ACV, que sufrió hace seis meses, y que han hecho mella en él. "No soy la misma persona. Ahora las cosas me cuestan un poco más. Ahora estuve haciendo unas cosas por internet y tuve que volver a hacer algunas porque las había hecho mal", manifestó. De cualquier modo, trata de no hacerse mala sangre. "Peor es sufrir un cáncer...", rescata.