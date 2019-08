Villa Mercedes: voluntarios buscan hogar para dieciocho perros

Están a cargo de una proteccionista que enfermó y no puede cuidarlos.

Liliana Gallardo tiene 59 años, es proteccionista y amante de los animales desde muy pequeña. Es reconocida en Justo Daract y en Villa Mercedes por su compromiso con los amigos de cuatro patas y por tener un refugio en su casa, en la que actualmente viven 18 perros. Hace unas semanas le detectaron una enfermedad grave (que prefirieron preservar) y sus amigos, también voluntarios, decidieron dar en adopción a las mascotas ya que el delicado estado de salud de su cuidadora no le permite estar en el lugar.

Los integrantes de la ONG "Caneritos Villamercedinos" organizaron una cruzada en las redes. "Son unos 18 perros, algunos de ellos con discapacidad. Uno de ellos es "Facu", un labrador que usa pañales y se maneja con la ayuda de un carrito, ya que no le funcionan sus dos patitas traseras", contó Eleonora Olguín, una de las proteccionistas.

Olguín admitió que lograr convencer a Liliana no fue tarea fácil ya que gran mayoría de sus mascotas llevan años viviendo con ella y son parte de su familia. "Es un acto hasta casi heroico porque el amor que ella les da y les dio a cada uno de los que pasó por su casa es impresionante. Pero también entendió que es necesario hacerlo para que ella pueda recuperarse y seguir con esta tarea que tanto ama hacer", expresó.

Quienes quieran sumar a un nuevo integrante a su familia, pueden comunicarse a la página oficial de Facebook "Caneritos Villamercedinos" o a la cuenta de Eleonora Olguín. Los proteccionistas tendrán en cuenta una serie de requisitos. "Muchas veces pasa que conocen historias como estas y los emociona y quieren adoptar, pero luego se dan cuenta que no tienen medios económicos para cuidarlos, llevarlos al médico, o tienen espacios abiertos y ellos necesitan que sean cerrados para que no se escapen", dijo Olguín y añadió que en el caso de que cumplan con las condiciones y no sean de Justo Daract o Villa Mercedes, pueden analizar las opciones para que puedan trasladarlos.

Además los proteccionistas también pidieron colaborar con alimentos hasta que cada uno sea adoptado, y ayuda económica para poder solventar gastos veterinarios. Actualmente las mascotas están al cuidado de una allegada de Liliana que les da de comer y colabora con la limpieza.

Amor y compromiso

En enero de 2015, El Diario contó la historia de Liliana. Además de darle asilo, siempre colaboró con la causa del cuidado animal. Junto a otras voluntarias de Justo Daract, fue una de las impulsoras de la Ley de Pirotecnia Cero y para que la Comuna realice castraciones gratuitas. Aunque su estado de salud es muy delicado, Liliana pidió que "se sigan promulgando leyes a favor de los animales, pero sobre todo que el Estado no esté ausente".