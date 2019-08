Corazón verdadero: Gabriel Rolón en San Luis

Difundir el psicoanálisis más allá de una sesión de diván es el objetivo de Gabriel Rolón, el escritor y licenciado que llegará mañana a Villa Mercedes y el viernes a San Luis con "El lado B del amor", una obra que promete descontracturar a los amantes del amor romántico y llevarlos a una dimensión más realista. Las funciones serán mañana, a las 21, en el teatro del Complejo Molino Fénix y el viernes, a las 21:30, en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco. Las entradas cuestan 950 pesos.

La obra cuenta con un guión escrito por Rolón y un elenco protagonizado por Carlos Nieto, Malena Rolón y Cynthia Wila. Los actores y el psicólogo, se encuentran arriba del escenario con una historia ficticia y enredada pero identificable con el público.

"El lado B del amor' deambula entre la comedia y el drama, entre la risa y la emoción, entre el desencuentro y la tragedia", expresó el licenciado. La obra relata la llegada de una periodista al consultorio de un psicólogo que quiere entrevistarlo acerca de su último libro y, casi como al pasar, le propone un juego inocente. Sin embargo, a medida que avanza la historia, comienza a desplegarse una trama inesperada donde el humor, la pasión y el deseo son los protagonistas.

"Cuando escribí el libro 'Encuentros, El lado B del amor', había algunas cosas que quería decir: no es cierto que el amor todo lo pueda, no es cierto que el que ama no pueda engañar, no es cierto que debamos ser incondicionales con quien amamos y menos aún que estemos obligados a soportar cualquier cosa por amor, porque no todos los amores merecen ser vividos", explicó el psicoanalista que prefirió contar esta historia con los actores en escena.

"El lenguaje teatral brinda opciones que la conferencia no tiene. Es otro estilo, cada uno tiene su dificultad y su gracia. Esta vez quise contar con actuaciones, escenografía, música y luces, por ejemplo. En otras, subo solo al escenario y pienso. Ambos formatos me gustan mucho", contó Gabriel que recorre los teatros del país con éxito y un gran número de seguidores que lo escuchan atentamente.

Para Rolón sus pacientes, que concurren semanalmente a su consultorio, buscan consejos de varias emociones y sentimientos pero precisamente el amor es un tema recurrente que no deja de resonar a pesar del tiempo.

"El amor es un sentimiento idealizado, y el consultorio me mostraba que casi nadie sufre por algo que no tenga que ver con el amor. En actualidad son muchos los que preguntan sobre este sentimiento. Generalmente cuando me hablan de economía, sociedad y política trato de callar porque son temas que no estoy experimentado para hablar", agregó.

En los planes de Rolón sigue la idea de transitar lo que queda de 2019 con esta obra pero también le dará lugar nuevamente a la escritura. "Antes de fin de año saldrá un nuevo ensayo. Lo estoy terminando en este momento. Es decir que, parte de ese libro, se escribirá en San Luis", adelantó el psicoanalista que además expresó que las ganas de sacar una nueva película-la primera fue "Los padecientes" en 2017 basada en su libro homónimo- lo entretienen pero desea esperar. "La ansiedad suele no ser una buena compañía", concluyó.