"El amor es una emoción que nos deja vulnerables y desprotegidos"

Para los desdichados y los apasionados; los temerosos de la vida y la muerte como también para los que no se animan a ver mucho más allá de la eternidad, el psicoanalista Gabriel Rolón está presente siempre. No solo en su consultorio personal, que a pesar de la fama que le generaron sus proyectos no dejó de atender, sino también en sus libros, en sus conferencias y hasta en sus obras de teatro que movilizan a miles de seguidores.

A finales de 2019, el escritor presentó "El precio de la pasión", su nueva publicación que desde fin de año hasta el momento es un éxito en ventas como cada una de sus obras. En rankings de este mes, la publicación aparece primera en la lista de ventas. Su mirada crítica pero muchas veces compasiva acompaña a miles de lectores que buscan en sus palabras un compañero para transitar su paso por este mundo y que les sea un poco más amable y amigable.

Mientras tanto, Rolón cosecha éxitos, reconocimientos y nuevas historias que recoge en su consultorio y a partir de ahí las transforma en relatos aclamados por miles de sus seguidores.

"El precio de la pasión", que lidera junto con "Lo mucho que te amé" de Eduardo Sacheri el ranking de los libros más vendidos de las últimas semanas, es un ensayo donde se expresan las diferentes formas en las que las personas pueden sentir la pasión, y cómo desde distintos sentimientos la implementan para que la llama de ese fuego tan especial no se dilate. El licenciado utiliza mucho la historia y la mitología para referirse a este deseo, una fuerza incontrolable que el psicoanalista describe como un limbo entre lo sentimental y lo racional.

Rolón es el dueño de las confesiones. En su consultorio reúne historias que luego sirven de inspiración para su material literario y en el teatro, la ovación que genera logró su consagración como uno de los psicoanalistas más exitosos de las últimas décadas. Por ejemplo, hace pocos meses llegó a San Luis con su exitoso espectáculo "El lado B del amor", una historia de ficción que lo tiene como protagonista pero sin dejar de lado su rol de profesional de la salud mental.

Mientras cuenta la historia de una periodista enamorada de un psicólogo que no olvidó a pesar de los años, el licenciado interactúa con el público y brinda consejos de todo tipo para darle un vuelco profundo al concepto del amor. De eso, y de muchas otras cosas, habló en una charla a solas con “Cooltura”.

—¿Cómo comparás al público que te acompañaba hace once años con el que te encontrás ahora?

—Yo heredé una manera de comunicarme con el público de mi época con Alejandro Dolina. Aprendí que la gente merece ese momento, ese lugar del saludo, la foto o la firma del libro, y desde siempre me contacto así. Quizás, con el tiempo, el público conoce más mi pensamiento y mi obra, y por eso, ahora el contacto es más profundo que antes.

—¿Qué buscás a la hora de recopilar y contar las historias de tus libros?

—Difundir el psicoanálisis, fundamentalmente. Mostrarle a la gente que hay un lugar donde acudir cuando nos desborda el dolor. No hay que tener vergüenza a no poder todo solo. Nadie puede todo solo. Es necesario darse el derecho a pedir ayuda y, cuando lo que duelen son las emociones, el diván es un buen lugar para transitar esos momentos. Eso quiero dejar en los lectores.

—¿Volviste a encontrarte con Dolina después de participar en "La venganza será terrible"?

—No. Alguna que otra vez nos dimos el gusto de compartir la presentación de un libro o alguna entrevista, y cada tanto despuntamos el placer de la charla compartida. Cenamos juntos o tomamos un café. Pero no hemos vuelto a trabajar juntos.

—¿Cuál es la dinámica de "El lado B del amor”, la obra de teatro que presentaste el año pasado en San Luis?

—Cuando escribí el libro “Encuentros, el lado B del amor”, había algunas cosas que quería decir: no es cierto que el amor todo lo pueda, no es cierto que el que ama no pueda engañar, no es cierto que debamos ser incondicionales con quien amamos y menos aún que estemos obligados a soportar cualquier cosa por amor, porque no todos los amores merecen ser vividos. Eso era lo que deseaba transmitir. Porque el amor es un sentimiento idealizado y el consultorio me mostraba que casi nadie sufre por algo que no tenga que ver con el amor. En aquel momento no se había instalado todavía el tema de la violencia de género. Pero yo veía sufrir a mis pacientes por esas cosas. Entonces, quise escribir sobre el tema. Hoy, por suerte, la sociedad ha tomado el guante de esa asignatura pendiente y me pareció una buena forma de sumar darles a esos pensamientos un lenguaje teatral. "El lado B del amor" deambula entre la comedia y el drama, entre la risa y la emoción, entre el desencuentro y la tragedia.

—¿Muchos pacientes en la actualidad te consultan sobre el amor? ¿Sobre qué otros temas te consultan?

—Me consultan sobre muchos temas, pero aprendí que solo tengo que hablar de lo que sé. De modo que, cuando me preguntan acerca de economía, sociedad o política, prefiero callar.

—¿Cómo ves las relaciones sentimentales en esta época?

—Como siempre: difíciles. El amor es algo complejo. Muchos intentaron definir el amor. En "El banquete", el libro de Platón, aparecen algunas ideas interesantes. Allí se dice que el amor es carencia y la carencia, dolor. De donde todo amor sería sufriente. También aparece esa idea que muchos sustentan todavía: el amor es la posibilidad de hacer de dos, uno. Por otro lado, Octavio Paz sostuvo que el amor era una manera posible de engañar por un rato a la muerte. Todas estas definiciones tienen su gracia, estimulan el pensamiento y, algunas, son muy poéticas. En lo personal creo que el amor es esa emoción que nos deja vulnerables y desprotegidos. Sé que hay amores sanos. Cuando eso ocurre, es una experiencia maravillosa. Pero también hay de los otros. En esos casos, pocas situaciones pueden causar tanto daño.

—En cuanto a tu faceta actoral, ¿Por qué elegiste tener intérpretes en tu obra y no contar solo con la voz de tu experiencia?

—Porque el lenguaje teatral brinda opciones que la conferencia no tiene. Es otro estilo, cada uno tiene su dificultad y su gracia. Esta vez quise contar con actuaciones, escenografía, música y luces, por ejemplo. En otras, subo solo al escenario y pienso. Ambos formatos me gustan mucho.

—¿Tenés planes de realizar otra película en base a tus libros como lo hiciste con "Los padecientes"?

—Estoy en conversaciones, pero hay que esperar. La ansiedad suele no ser una buena compañía.

—¿Te identificás con algunas historias o personajes que se relatan en tus libros?

—Obviamente, con el psicoanalista de mis libros. Ya que en las historias clínicas relato hechos que ocurrieron verdaderamente en mi consultorio.

—¿Por qué creés que está tan en auge el psicoanálisis?

—No sé si es tan así. Ojalá lo fuera. En lo personal, me gusta pensar que el público recibe la honestidad con que escribo, pienso o hacemos la obra. Nosotros nos subimos cada noche al escenario de un teatro a dejar todo lo que tenemos. Sé que la gente que viene a verme espera llevarse una emoción o un pensamiento. Y en cada una de mis obras lo tengo muy en cuenta. Además, hemos construido un vínculo muy cercano con el público. No sé si se da con todos los analistas, pero sí, tengo la suerte de que se dé conmigo. Por eso, luego de cada función, nos encontramos para sacar fotos, firmar libros o, simplemente saludarnos.