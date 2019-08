Los Pumas: Ledesma confirmó los 31 nombres para el Mundial

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, confirmó hoy la lista de 31 jugadores que integrarán el plantel de Los Pumas, de cara al Mundial Japón 2019, en el que Argentina debutará ante Francia el sábado 21 de septiembre en Tokio.

La lista anunciada por el técnico Ledesma en las instalaciones de club Newman es la siguiente:

Nahuel Tetaz Chaparro (pilar), Mayco Vivas (pilar), Agustín Creevy (hooker,) Julián Montoya (hooker), Santiago Socino (Hooker), Santiago Medrano (pilar), Juan Figallo (pilar) Enrique Pieretto (pilar), Matías Alemanno (segunda línea) y Tomás Lavanini (segunda línea).

Guido Petti (segunda línea), Marcos Kremer (tercera línea), Pablo Matera (tercera línea) Tomás Lezana (tercera línea), Juan Manuel Leguizamón (tercera linea), Javier Ortega Desio (tercera linea) y Rodrigo Bruni (tercera línea).

Tomás Cubelli (medio scrum), Nicolás Sánchez (medio apertura), Benjamín Urdapilleta (medio apertura), Felipe Ezcurra (medio scrum), Jerónimo De la Fuente (Centro), Lucas Mensa (centro), Matías Moroni (centro/wing), Matías Orlando (centro), Bautista Delguy (wing/fullback), Ramiro Moyano (wing/fullback), Juan Cruz Mallia (centro), Emiliano Boffelli (wing/fullback), Joaquín Tuculet (wing/fullback) y Santiago Carreras (wing/fullback).

Argentina integra la Zona C junto con Francia, Tonga, Inglaterra y Estados Unidos.

La Zona A está conformada por Irlanda, Escocia, Japón, Rusia y Samoa; la B por Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, Namibia y Canadá; y la D por Australia, Gales, Fiji, Georgia y Uruguay.

Ledesma convocó a 17 forwards y 14 tres cuartos, con la base del equipo Los Jaguares que finalizó en el segundo puesto del torneo Super Rugby, que agrupa las franquicias de los clubes del hemisferio Sur.

En la lista difundida hoy por el DT, las sorpresas son las inclusiones de Bruni, Leguizamón (participará por cuarta vez en un mundial), el medio apertura Benjamín Urdapilleta -juega en el rugby europeo- y el centro del club Pucará, Lucas Mensa.

Entre los jugadores con gran experiencia y que participaron esta temporada en Los Jaguares, no figuran los medios scrum Martín Landajo y el mendocino Gonzalo Bertranou ni el centro Santiago Cordero.

Una ausencia notoria es Joaquín Díaz Bonilla, jugador emblema en esta temporada en Los Jaguares y Los Pumas, mientras que tampoco fueron convocados Facundo Isa y Santiago Cordero, quienes juegan en el exterior.

Tras dar a conocer la lista, Ledesma dijo en conferencia de prensa que "no hay dudas de que es un momento incómodo, pero le explicamos a quienes no integrarán el plantel por qué no estarán".

Los Pumas viajarán el viernes 30 de agosto a Sídney, Australia, donde continuarán con su preparación, que incluye un encuentro amistoso con el club Randwick de esa ciudad, el sábado 7 de septiembre.

Tres días después, arribará a J Village, la primera sede de entrenamiento de Los Pumas en el Mundial, ubicada en Fukushima, de cara al debut en el Mundial ante Francia, en Tokio, el sábado 21 de septiembre a las 4.15, hora argentina.

La segunda presentación será frente a Tonga el 28 de septiembre (1.15) en el Alazano Rugby Studium de Osaka.

El sábado 5 de octubre, Los Pumas chocarán frente a Inglaterra (a las 5.00) en Tokio; y cerrarán la fase clasificatoria frente a los Estados Unidos el 9 de octubre (1.45) en Saitama.

Los Pumas regresarán el próximo lunes a la actividad para continuar su preparación en el club Newman, hasta el jueves 29. El 30 emprenderán el viaje hacia Australia para continuar la preparación premundialista.

La semana pasada, Los Pumas descendieron al undécimo lugar del ranking oficial de la World Rugby, luego de cinco años de integrar el Top 10.

Nueva Zelanda se consagró campeón mundial en la última edición, en Inglaterra 2015, tras vencer en la final a Australia por 34-17.

De los ocho mundiales jugados, tres fueron ganados por Nueva Zelanda (1987, 2011 y 2015); dos por Australia (1991 y 1999) y Sudáfrica (1995 y 2007); y uno por Inglaterra (2003).